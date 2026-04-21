Medicina interna es la especialidad con más postulaciones en concurso de residencias

La directora de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública, Mery Hernández, informó que 365 médicos ya han realizado el registro en el concurso de Residencias Médicas 2026, resultando la especialidad de medicina interna con la mayor cantidad de postulaciones.

“El proceso va bien. Los médicos han acudido al llamado de subir sus documentos a la plataforma. Tenemos unos 365 médicos que lo han realizado. Dentro de ellos, la gran mayoría ha completado el proceso, unos 249, donde ya se ha procedido para que ellos tomen su carta de presentación al hospital”, explicó Hernández.

Consideró que las documentaciones se están moviendo con mucha facilidad y los postulantes conocen la plataforma. “Es amigable, humana, como lo establece nuestro ministro, que las cosas sean más cercanas, que se puedan hacer. Que sean más confiables para la gente”, agregó.

Hernández aseguró que hasta el momento no se han presentado quejas por el proceso, solo cuestionamientos de los postulantes, pero permanece un equipo dando respuestas oportunas y de manera puntual.

“Es normal que nuestros aspirantes tengan algún tipo de presión y eso baja porque encuentran respuestas: ellos preguntan, se les asiste y hay soluciones para cualquier tipo de situación”, manifestó la directora de Residencias Médicas.

Señaló que se mantienen positivos y esperanzados en la transparencia del proceso y su objetivo es que cada participante se mantenga a gusto y confiado en esta plataforma que se ha diseñado desde el Ministerio de Salud Pública para plantear mayor tipo de accesibilidad al concurso.

“Estamos esperanzados en que el proceso va a ser diáfano, confiable y que ganen los mejores. Van a ganar los mejores”, concluyó.

El Ministerio de Salud Pública abrió el pasado viernes el concurso de Residencias Médicas, que se extenderá hasta el viernes 1 de mayo, a las 11:50 de la noche.

La institución informó que los interesados pueden depositar los documentos requeridos en la plataforma digital: https://psrm.msp.gob.do.

El proceso incluye el registro de información de datos personales en la plataforma electrónica. Entre la información requerida se incluyen nombres y apellidos, número de cédula, dirección, edad, la universidad de egreso y la fecha en que cursaron la carrera de medicina.

Para participar, los postulantes a las plazas deben haber aprobado con una calificación mínima de 60 puntos el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (ENURM), que es aplicado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La calificación obtenida tendrá una vigencia de dos años consecutivos, por lo que se aceptarán los resultados correspondientes al año 2025; sin embargo, quienes hayan tomado el examen en 2026, solo podrán utilizar la calificación más reciente.

Los postulantes deben ser médicos graduados de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y autorizadas por el Poder Ejecutivo.

En el caso de egresados de universidades extranjeras, deben convalidar el título conforme a la normativa vigente en República Dominicana, además de residir en el país y cumplir con los mismos requisitos establecidos para los nacionales.

Dentro de las especialidades disponibles figuran anestesiología, anatomía patológica, cérvico-maxilofacial, cirugía general, cirugía general y trasplante, citología, dermatología, diabetología y nutrición, emergenciología, geriatría y gineco-obstetricia.

También ginecología y cirugía pélvica, imagenología, medicina familiar y comunitaria, medicina física y rehabilitación, medicina forense, medicina interna, neurología, nutrición hospitalaria, oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, radiología e imágenes diagnósticas, radioterapia y urología.