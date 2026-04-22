Cade Cunningham anota 27 puntos y los Pistons igualan 1-1 su serie de playoffs

Cade Cunningham anotó 27 puntos, repartió 11 asistencias y capturó seis rebotes para liderar a los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, a una victoria por 98-83 sobre los Orlando Magic, octavos cabezas de serie, el miércoles por la noche, igualando así su serie de primera ronda y poniendo fin a la racha de derrotas en casa más larga en la historia de los playoffs de la NBA .

Los Pistons habían perdido 11 partidos consecutivos en casa durante los playoffs, una racha que comenzó en 2008.

El tercer partido se juega el sábado en Orlando.

Detroit dominó el tercer cuarto, convirtiendo un empate en una paliza al superar al Magic por 38-16 en ese período, con seis jugadores anotando al menos cinco puntos.

Después de que Cunningham anotara 39 puntos, la cifra más alta de su carrera en playoffs, en el primer partido, sin recibir mucha ayuda, el base All-Star contó con un amplio respaldo, con cinco compañeros de equipo anotando en cifras dobles.

Jalen Suggs anotó 19 puntos y Paolo Banchero 18 para los Magic. Entre ambos fallaron 14 de 25 tiros, lo que resultó en un porcentaje de acierto del 33% para el equipo y su peor marca de puntos de la temporada.

Tobias Harris, de Detroit, anotó 16 puntos, Jalen Duren y Ausar Thompson 11 cada uno, y Duncan Robertson e Isaiah Stewart 10 cada uno. Robinson encestó tres triples cruciales para un equipo que tiene problemas con los tiros de larga distancia.

Franz Wagner y Desmond Bane, de Orlando, anotaron 12 puntos cada uno, mientras que Wendell Carter Jr. se limitó a tres puntos con un 1 de 6 en tiros de campo, después de haber anotado 17 en el partido inaugural.

Los Magic no estuvieron por debajo en el marcador en el partido inaugural, ya que sus titulares anotaron al menos 16 puntos cada uno, y los Pistons solo tuvieron dos jugadores con anotaciones de dos dígitos.

Detroit tomó la delantera por primera vez en la serie en la posesión inicial del Juego 2 y se puso arriba 14-7 con un comienzo fuerte que necesitaban desesperadamente después de un inicio lento en el Juego 1.

Los Pistons lideraban por cuatro puntos tras el primer cuarto y el partido estaba empatado a 46 al comenzar el tercer periodo, momento en el que Detroit parecía el equipo con mentalidad defensiva que tenía el mejor récord de la Conferencia Este.

Ambos equipos tendrán dos días para realizar ajustes de cara al tercer partido.

Detroit no ha superado la primera ronda de los playoffs en 18 años y Orlando no ha llegado a la segunda ronda en 16 años.