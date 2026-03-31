República Dominicana realiza un promedio de 65 mil cirugías estéticas cada año.

República Dominicana registra un promedio de entre 60 mil y 65 mil pacientes que se someten a procedimientos estéticos cada año, siendo el más demandado en la actualidad la liposucción, seguida de la mamoplastía para agrandamiento o reducción de senos y en tercer lugar la abdominoplastía.

Estas cifras colocan al país en primer lugar en el Caribe en procedimientos de cirugía plástica, el segundo en Latinoamérica y el 19 a nivel global, de acuerdo a estudios realizados, mientras que el riesgo de mortalidad a causa de estos se considera en niveles bajos.

De acuerdo a registros del Ministerio de Salud Pública en el 2025 el país notificó tres fallecimientos vinculados a procedimientos estéticos y en lo que va de este 2026, se han notificado dos.

Si estos casos se extrapolan al promedio de 65 mil intervenciones al año, se establece una mortalidad que ronda el 0.0046%, explica el director de la Escuela de Medicina Estética, Plástica y Reconstructiva y ex presidente de la Sociedad Dominicana que agrupa a los especialistas del ramo, doctor Severo Mercedes, al señalar que la mayoría de esos casos ocurren en manos de especialistas no certificados por la entidad.

De acuerdo a informes de sociedades médicas, el promedio internacional de riesgo de mortalidad por cirugías estéticas ronda entre 0.002% a 0.006% (o sea, muy por debajo del 1%, por lo que se considera bajo) y varía dependiendo del tipo de procedimiento que se realice.

73 centros habilitados

En la actualidad, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva cuenta con 291 miembros. El país registra 73 centros de cirugías plásticas y 36 casas de recuperación habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.

Doctor Severo Mercedes.Externa

“La mayoría de los pacientes que han tenido eventualidades se han puesto en manos de cirujanos plásticos no certificados por la sociedad médica, o sea, de intrusos”, reitera con énfasis el doctor Mercedes, al destacar la importancia de que los pacientes busquen documentación del centro y el especialista antes de someterse a un procedimiento.

Recuerda que la cantidad de centros habilitados por Salud Pública es amplia y que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva publica la lista de sus miembros en su página web, por lo que los pacientes deben primero confirmar con quien y donde se van a someter a la intervención.

El doctor Mercedes que aunque cada cierto tiempo surgen escándalos públicos vinculados a eventualidades negativas o muerte de alguna paciente, el índice de mortalidad del país es bajo en comparación con el volumen de procedimientos que se realizan, pero señaló que un solo caso que ocurra es lamentable.

Recuerda que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica fue fundada en 1978 y la Residencia de Cirugía Plástica el 31 de enero de 1977, trabajando siempre en coordinación entre ambas entidades.

pacientes y procedimientos

La mayoría de las pacientes que se realizan cirugías estéticas o plásticas son dominicanas, muchas de ellas vienen de distintos países, entre ellos Estados Unidos, España, Italia y también hay pacientes extranjeras, mayormente procedentes de islas del caribe.

Al detallar los procedimientos, Mercedes destacó que la cirugía estética que más se practica en República Dominicana es la liposucción; en segundo lugar la mamoplastía, primero de aumento y luego de reducción, y en tercer lugar está la abdominoplastía.

“Con una aclaración, en estos momentos a raíz de la aprobación el año pasado de la Resolución 624-02 que autoriza a las ARS a cubrir la mayoría de los costos de pacientes del régimen contributivo con gigantomastia, con hipertrofia mamaria sintomática y ginecomastia, ha aumentado el número de pacientes con fines de reducción de mamas.

la recertificación

El doctor Severo, quien también es especialista en derecho médico, explicó que la mayoría de las eventualidades ocurren en manos de especialistas que no son certificados como cirujanos plásticos ni son miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

“En este momento quiero aprovechar la oportunidad para hacer saber que unas de las herramientas más importantes para garantizar la calidad de los servicios de salud es la recertificación médica”, señaló Mercedes, al tiempo de acusar a la pasada gestión del Colegio Médico Dominicano (CMD) de interferir en el proceso de recertificación.

Esto, dijo, ha impedido que se siga avanzando en ese proceso de recertificación, que es una evaluación periódica de los profesionales de la salud, ya certificados, lo que le obliga a mantenerse actualizados.

Explica que quien certifica es el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) y quien recertifica es el Consejo Nacional de Recertificación Médica (Conarem), que es un órgano del Estado constituido por 7 instituciones.

Dijo que hasta la fecha solo 100 médicos se han recertificado, lo que ocurrió cuando él dirigía el Conarem, y que, aunque a su salida el año pasado, dejó 1,293 expedientes, no se ha seguido el proceso y no se ha certificado ni un médico más.

Destacó que la actualización médica garantiza la calidad de los servicios de salud, porque permiten al profesional hacer un diagnóstico certero, un tratamiento inmediato y mejor pronóstico para el paciente.

recomendaciones

“Los pacientes deben buscar siempre que el cirujano sea un miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, cuyo listado se encuentra en su página web. “Nosotros garantizamos la calidad de los servicios porque tratamos a los pacientes de manera personalizada y con calidad”, destaca el cirujano plástico.