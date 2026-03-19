Gremios administrativos de salud amenazan con paro nacional: "Con 10 mil pesos no se vive"

Cinco gremios del sector administrativo salud lanzaron amenazan con realizar un paro nacional, en demanda de mejora salarial para el personal administrativo de los hospitales públicos.

Delcy Sosa, portavoz de los gremios presentes calificó de "injusticia" que miles de empleados como secretarias, camilleros, choferes, técnicos y personal de limpieza devenguen sueldos de 10,000 pesos mensuales.

"No es magia, es injusticia: ningún trabajador de salud debe ganar menos de RD$20,000 pesos, con RD$10,000 no se vive", dijo la gremialista, haciendo énfasis en que el alto costo de la canasta familiar básica hace imposible la supervivencia con los salarios actuales.

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Los demás representantes recordaron que, aunque en los últimos cinco años de gestión gubernamental se han realizado dos aumentos al sector salud, el personal administrativo ha sido "excluido" sistemáticamente de estos beneficios.

"Como si nuestra labor no es vital e integral para el funcionamiento de la red hospitalaria", explicó Margarita Belial, parte de uno de los grupos demandantes.

Otra de las demandas es la inclusión del personal administrativo de salud en las tarjetas subsidiadas del gobierno para disminuir costos cotidianos y la jubilación especial por motivos de fuerza mayor, como problemas de salud, para miembros de este conglomerado.

"No es posible que el primer quintil del banco nacional esté casi en 32 mil pesos y nosotros no alcancemos ni la mitad", afirmó Belial.

Los gremios señalaron que han esperado durante más de tres años una respuesta directa del Poder Ejecutivo. El presidente Abinader se habría comprometido en un encuentro hace tres años a resolver la situación en un plazo de dos semanas, promesa que, aseguran, aún no se cumple.

Gremios presentes en la demanda

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (Antrasalud), Conate, Fenamutra, Sinatesa y Fenatrasal.