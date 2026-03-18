Director del SNS dice piquete de enfermeras al Palacio Nacional “no tiene razón de ser”

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, afirmó este miércoles que el piquete convocado por gremios de enfermería frente al Palacio Nacional “no tiene razón de ser”, al asegurar que las autoridades mantienen abierto el diálogo con el sector.

Landrón explicó que actualmente existe una mesa de trabajo donde se analizan las demandas de las enfermeras, por lo que consideró innecesaria la protesta anunciada para el próximo lunes 23 de marzo.

“Creemos que no tiene razón de ser, porque estamos en una mesa de trabajo”, dijo Landrón a periodistas.

El funcionario indicó que uno de los principales obstáculos ha sido el proceso de pensiones. Señaló que, de más de 2,500 enfermeras que aplican para este beneficio, solo unas 1,200 han acudido al Ministerio de Hacienda a firmar los documentos correspondientes.

“Aprovechamos para pedirles que los presupuestos no son infinitos y que pasen por Hacienda a firmar sus pensiones, para así poder seguir nombrando más personal de salud”, expresó.

Sobre la reclasificación de puestos, Landrón dijo que el proceso debe hacerse con cuidado. Explicó que los gremios sometieron un listado de 83 enfermeras, pero aseguró que a nivel nacional hay entre 300 y 400 que califican, por lo que se requiere una depuración más amplia.

También advirtió que acelerar estos procesos sin una evaluación adecuada podría dejar fuera a personas que sí cumplen con los requisitos o generar errores administrativos.

El director del SNS informó que convocarán nuevamente a los gremios al diálogo en el transcurso de esta semana para continuar las negociaciones.

Varias asociaciones de enfermería anunciaron el piquete en reclamo del cumplimiento de acuerdos pendientes desde hace años.

Entre sus demandas figuran la pensión con los 100% del salario, incentivos por tiempo en servicio y distancia, nombramientos de personal y la reclasificación de puestos.