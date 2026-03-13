República Dominicana reporta 249 muertes infantiles en ocho semanas

El Gran Santo Domingo y Santiago continúan siendo las demarcaciones que concentran la mayor cantidad de casos de muertes infantiles en la República Dominicana.

Hasta la semana epidemiológica número ocho del boletín del Ministerio de Salud Pública, las autoridades informaron que Santo Domingo registró 85 casos; Distrito Nacional, 22, y Santiago, 29.

Según resalta Salud Pública, tras analizar el acumulado nacional de este tipo de mortalidad, identificaron que siete territorios presentan un “incremento porcentual interanual”. Señalan a Azua, Barahona, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez y Santiago Rodríguez.

Desde la semana 1 hasta la semana 8 del calendario epidemiológico, el país concentra un total de 249 muertes infantiles a nivel nacional.

De muertes maternas se han notificado once; de estas, Santo Domingo aportó solo tres.

Y de dengue se notificaron 17 casos sospechosos en esta semana en todo el territorio nacional, y se confirmaron tres mediante pruebas de laboratorio.

Hasta la fecha, se reporta un acumulado de 43 casos confirmados en lo que va del año y reportan mayor incidencia las provincias Valverde, La Altagracia, Elías Piña y Monseñor Nouel.

Salud Pública señaló que durante la semana ocho de este año, se notificaron cuatro casos sospechosos de leptospirosis y uno confirmado. Mientras que se reporta un acumulado de 12 casos confirmados en las últimas cuatro semanas.

La leptospirosis es una enfermedad que se transmite por tener contacto directo con orina de animales infectados por la bacteria del género Leptospira o con ambientes contaminados.

Mientras que de malaria, el país reporta seis casos confirmados en esta semana epidemiológica.

Asimismo, Salud Pública informó que la transmisión de virus respiratorios se mantiene con una actividad moderada en territorio dominicano, con mayor presencia de dos tipos de influenza A como (H3N2) y (H1N1), además de SARS-COV-2, adenovirus y metapneumovirus. Además de la circulación activa de virus sincitial respiratorio.

El Ministerio de Salud exhortó a cuidar la salud renal, con el objetivo de prevenir la Enfermedad Renal Crónica (ERC), padecimiento que muchas veces se torna silencioso y al momento de ser detectado ya se encuentra en etapa avanzada.

El organismo de salud dominicano hace esta exhortación al conmemorarse este 12 de marzo el “Día Mundial del Riñón”, por lo que resalta la importancia de los cuidados, destacando el lema de este año: “Salud renal para todos: cuidando a la gente, protegiendo el planeta”

El Día Mundial del Riñón es una fecha para crear conciencia sobre la enfermedad renal crónica (ERC), sus riesgos y cómo evitar su impacto en la salud.

Los especialistas definen la ERC como una condición progresiva caracterizada por la pérdida lenta y gradual de la función renal.

Señalan que los principales factores de riesgo incluyen diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo y obesidad.

Asimismo, recomiendan acciones preventivas y terapéuticas, debido a que es una enfermedad progresiva y sin cura definitiva.