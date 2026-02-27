República Dominicana registra 31 casos de dengue en lo que va de 2026

El boletín epidemiológico número 6 del Ministerio de Salud Pública reporta un acumulado de 31 casos confirmados de dengue en las primeras semanas del 2026, sin decesos hasta el momento.

La institución informó que “los casos se han mantenido en niveles bajos, ubicándose dentro de las zonas de éxito y seguridad del canal endémico, lo que refleja una circulación reducida del virus”.

Las autoridades resaltaron que la enfermedad maneja un comportamiento estable, sin alcanzar zonas de alerta ni epidemia, y mostraron en esta semana que solo notificó un caso confirmado de dengue.

Respecto a la leptospirosis, en 2026, las semanas iniciales mostraron un nivel bajo-moderado pero con tendencia ascendente de 2, 4, 5, 6 casos.

Mientras que la influenza A(H3N2) presenta una “circulación persistente y ampliamente distribuida a lo largo del tiempo, con detecciones registradas en la mayoría de las semanas epidemiológicas”, de acuerdo a los datos del boletín correspondiente a la semana epidemiológica número seis.

El aumento de casos evidenciado en los últimos cuatro meses del año pasado se extendió hacia las primeras semanas de 2026, lo que, según indican las autoridades, “refleja un patrón de transmisión prolongada”.

“Este comportamiento contrasta con el observado para otros subtipos de influenza, como A(H1N1)pdm09 e Influenza B, los cuales presentan picos más definidos y de menor duración. Se evidencia además la co-circulación simultánea de H3N2 con el virus sincitial respiratorio, cuyo incremento es marcado en el segundo semestre, así como con SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, configurando un escenario de transmisión múltiple sostenida”, lee el informe epidemiológico.

El Ministerio de Salud Pública informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica y virológica, la vacunación antigripal oportuna en grupos prioritarios y la capacidad diagnóstica y hospitalaria, anticipando la respuesta del sistema de salud, para reducir la transmisión, prevenir hospitalizaciones y muertes, y fortalecer la resiliencia del sistema sanitario frente a la alta circulación de virus respiratorios.

De muertes maternas, hasta la semana 6 se han notificado 10 fallecimientos, de los cuales predomina la nacionalidad haitiana, con un 70%. Mientras que de muertes infantiles se notifica un acumulado de 38 casos.

Las alarmas de notificación de eventos de establecimientos de salud verificaron doce casos de enfermedad febril de vías respiratorias altas, doce de enfermedad febril hemorrágica, diez parotiditis viral, nueve de enfermedad febril eruptiva, ocho enfermedad febril de vías respiratorias bajas, siete casos de meningitis, cinco de enfermedad diarreica aguda, tres conjuntivitis, tres enfermedad febril y tres de varicela.