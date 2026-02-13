Enero cerró con incremento de 47% en los casos de infecciones respiratorias agudas graves

El mes de enero de este 2026 cerró con un incremento de un 47% en los casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) captadas por la vigilancia centinela que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología, siendo los más afectados los menores de cuatro años y los mayores de 60.

Mientras la mayor concentración de casos se registró en las provincias de Azua y Santo Domingo, seguidas de la demarcación del Distrito Nacional y San Cristóbal.

Los reportes oficiales indican que, aunque en el primer mes del año no se notificó ningún fallecimiento a causa de la IRAG, sí, se registra un incremento en los casos, al captarse 69 casos sospechosos frente a 47 notificados en enero del 2025, para un incremento de un 47%, pero sin evidencia de aumento en la gravedad, de acuerdo al reporte.

Solamente durante la última semana de enero, es decir durante la semana epidemiológica 4, se reportaron 15 casos sospechosos frente a 9 captados en el mismo periodo del año anterior, considerado esto como un incremento moderado.

Las demarcaciones que registraron mayor cantidad de casos fueron Azua, con 31 y Santo Domingo con 13 casos, seguidas por Distrito Nacional y San Cristóbal con 5 casos cada una.

El informe epidemiológico destaca que este patrón es consistente con provincias que concentran mayor densidad poblacional, movilidad y demanda de servicios hospitalarios, mientras que la mayoría de las provincias reportan cifras bajas o nulas, compatibles con circulación limitada o menor exposición a agentes respiratorios de alta severidad.

menores de 4 y mayores de 60 años

Los casos reportados se concentran en los extremos de la vida, con un pico en niños de 1 a 4 años y un segundo aumento en adultos mayores de 60 años, predominando el sexo masculino en la infancia y el femenino en adultos mayores, mientras que en las edades intermedias la frecuencia es baja.

Las autoridades explican que ese patrón es consistente con mayor vulnerabilidad biológica y presencia de comorbilidades, típico de las infecciones respiratorias agudas graves.

En cuanto a letalidad, indica que no se registran defunciones por IRAG en 2026, manteniéndose una letalidad acumulada de 0 %, en contraste con 3 defunciones notificadas en 2025 para el mismo período, con una letalidad de 6.4 %.

Este comportamiento, destaca el informe, sugiere detección más temprana, referencia oportuna y adecuado manejo clínico de los casos graves.

sincitial e influenza

En torno a la circulación de virus respiratorios, el boletín correspondiente a la semana epidemiológica 4, destaca la persistencia del virus sincitial respiratorio y la influenza, aunque señala que al inicio de 2026, se observa un descenso progresivo de la actividad viral.

En cuanto a la caracterización genética, informa que no se ha documentado circulación del subclado K de influenza A (H3N2) en el país, pero que, sin embargo, se mantiene y refuerza la vigilancia virológica para la detección temprana de variantes emergentes, reconociendo que la ausencia de detección no equivale a ausencia de riesgo.

mayor vigilancia

El Ministerio de Salud Pública informa que ha reforzado la vigilancia virológica mediante la expansión del muestreo, la notificación inmediata y el monitoreo diario de la ocupación de camas.

Además de activar rutas de referencia rápida para casos pediátricos graves y asegurar la disponibilidad de insumos críticos.

Indica que, de forma complementaria, se impulsa la vacunación contra la influenza en grupos de riesgo y se fortalecen intervenciones comunitarias de higiene respiratoria, reducción del hacinamiento y consulta oportuna.

No obstante, reconoce que persisten desafíos estructurales como la limitada disponibilidad de Cuidados Intensivos Neonatales (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN/UCI ) y brechas de acceso territorial, lo que reafirma la necesidad de estrategias sostenidas e intersectoriales para contener la morbilidad en una temporada respiratoria más activa y prolongada.