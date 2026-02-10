Sociedad de Neumología alerta circulación en el país de influenza H3N2

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT), alertó que circula en el país la cepa de la influenza A (H3N2), provocando cuadros respiratorios fuertes, aumentando la cantidad de consultas y hospitalizaciones en centros de salud.

La sociedad señala que es importante estar alerta ante este virus, ya que sus síntomas pueden confundirse con otras infecciones respiratorias.

Entre los grupos más expuestos a esta cepa son los niños, mujeres embarazadas, especialmente en el segundo y tercer brazo; adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o condiciones preexistentes, grupos en los que la enfermedad puede ser más peligrosa y prolongada.

La sociedad recomienda vacunarse contra la influenza, usar mascarilla en espacios cerrados, ventilar los ambientes y evitar la automedicación.

Las personas que presenten síntomas deben visitar al neumólogo, para evitar comprometer su salud.

Desde octubre pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó un aumento temprano y una actividad mayor de lo típico, en algunas regiones de este virus.

Síntomas

Entre los síntomas de este virus está la fiebre alta, dolores corporales, de garganta y de cabeza, así como estornudos, tos, escalofríos, fatiga, náuseas y vómitos, diarrea y debilidad muscular.

En casos graves, el H3N2 puede provocar neumonía, suponiendo un riesgo importante para niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunes debilitados.