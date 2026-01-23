Cecanot y Clubes de Leones reactivan el Banco de Córneas de la República Dominicana

El Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), junto a los Clubes de Leones, anunció la reactivación del Banco de Córneas de la República Dominicana, un paso trascendental para la reanudación de los trasplantes de córnea y la mejora de la salud visual de cientos de pacientes en el país.

Durante el acto, el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, destacó que esta reactivación representa un avance significativo para el sistema de salud nacional.

“La reactivación del Banco de Córneas devuelve la esperanza a muchos dominicanos y fortalece la capacidad del Estado para ofrecer servicios de trasplante con calidad y seguridad”, expresó.

Asimismo, se destacó la donación de equipos especializados para el manejo y conservación de tejidos corneales, realizada por el Club de Leones del Millón y el Club de Leones del Mirador Sur, la cual permitirá fortalecer las operaciones del Banco de Córneas y garantizar procesos más seguros y eficientes en los trasplantes de córnea.

De su lado, el doctor Richard Galván, subdirector del Cecanot, resaltó el impacto institucional del proyecto.

“Este es el resultado del trabajo conjunto entre el sector salud y organizaciones solidarias como los Clubes de Leones, en beneficio directo de la población”, afirmó.

El evento contó con la presencia del presidente internacional de los Clubes de Leones, A. P. Singh, quien reiteró el compromiso de la organización con la salud visual.

“Para los Clubes de Leones, apoyar la visión es una prioridad global, y hoy reafirmamos ese compromiso con el pueblo dominicano”, señaló.

Asimismo, la presidenta nacional de los Clubes de Leones, Eliana Jiménez, valoró la alianza interinstitucional.

“Esta reactivación demuestra que cuando unimos esfuerzos, logramos transformar vidas”, indicó.

También participaron el doctor Richard Galván, subdirector del Cecanot; la doctora Danna Echavarría, jefa del Departamento de Oftalmología; la doctora Jenny Espinal, encargada del Departamento de Trasplante de Córnea; y el doctor Ramón Graciano, pasado gobernador de los Clubes de Leones, quien formó parte de la mesa directiva.

El Cecanot y los Clubes de Leones reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan los servicios especializados de salud y garanticen mayor acceso a los trasplantes de córnea en la República Dominicana.