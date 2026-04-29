Sin certeza jurídica no hay inversión: por qué el sistema legal dominicano puede ser la ventaja competitiva del país

Cuando un inversionista extranjero evalúa dónde colocar su capital, la primera pregunta no es sobre clima ni incentivos fiscales. Es sobre el sistema legal: si un contrato se cumple, si una marca está protegida, si una disputa puede resolverse en un tiempo razonable y a un costo predecible.

La República Dominicana ha logrado convencer a los mercados internacionales de que es un buen destino económico. El siguiente paso es convencerlos de que también es un destino legal confiable.

La inversión extranjera directa cerró 2025 en US$5,032 millones, el cuarto récord consecutivo. Esa cifra demuestra que el país ya tiene tracción. Pero la tracción no es lo mismo que la certeza. Y sin certeza jurídica, cada nuevo récord es más frágil que el anterior.

Llevó más de veinte años asesorando a empresas locales e internacionales en operaciones de M&A, inversión estructurada y proyectos de envergadura en sectores tan distintos como el turismo, las zonas francas y el real estate. En ese tiempo he aprendido que la mayoría de las trabas que encuentran los inversionistas no tienen origen en leyes malas. Tienen origen en la brecha entre la ley escrita y su aplicación real. Esa brecha es la que debemos cerrar.

El sistema dominicano tiene ventajas reales que no siempre se comunican bien. El arbitraje comercial es una de ellas. La Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santo Domingo ofrece un mecanismo de resolución de disputas que los inversionistas sofisticados valoran precisamente porque evita la incertidumbre de los sistemas judiciales locales.

La República Dominicana es además parte del DR-CAFTA y ha suscrito tratados bilaterales de inversión que ofrecen protección a capitales procedentes de varios de sus principales socios. Esas son señales institucionales correctas. El problema es que no todos los operadores del mercado las conocen ni saben cómo activarlas.

Propongo una agenda concreta en cinco puntos. Primero: fortalecer la cultura del arbitraje entre las empresas dominicanas de mediano tamaño. No solo las multinacionales deberían conocer y usar estos mecanismos; también el empresario local que firma contratos de distribución, arrendamiento comercial o joint venture. Segundo: acelerar la digitalización del registro de marcas y patentes en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Un sistema de marcas eficiente es una señal directa al inversionista de que su propiedad intelectual está protegida. El atraso en tiempos de resolución tiene un costo que hoy se traslada al inversionista que duda.

Tercero: estandarizar la ejecución contractual. El marco legal existe: lo que falta es predictibilidad en su aplicación. Un contrato debe poder ejecutarse en términos razonables y a un costo que no haga inviable la disputa. Cuarto: modernizar el sistema notarial. La autenticación de documentos en formato digital y la validación remota son ya estándar en los mercados con los que competimos. Mientras nuestro sistema requiera presencia física para pasos que se pueden resolver electrónicamente, estamos añadiendo fricción innecesaria a cada transacción.

Quinto, y posiblemente el más urgente en el corto plazo: continuar la automatización tributaria. La Dirección General de Impuestos Internos ha avanzado en digitalización, pero el cumplimiento tributario sigue siendo una carga administrativa desproporcionada para las empresas que operan correctamente. Simplificar los procesos de declaración, acelerar las devoluciones de créditos fiscales y reducir la incertidumbre en la interpretación de la norma no es un favor al sector privado: es una condición para que la inversión productiva sea viable.

Estos cinco puntos no requieren reformas constitucionales ni debates de años. Requieren voluntad institucional, tecnología —que ya existe— y la convicción de que la certeza jurídica no es un lujo para los países ricos. Es el requisito previo de su riqueza.

Como señala el propio Listín Diario al analizar los mecanismos de protección de inversiones en el marco del DR-CAFTA y los tratados bilaterales dominicanos, el marco normativo existe. El desafío es consolidar su aplicación consistente. República Dominicana puede ser un líder regional en certeza jurídica. Tiene las leyes, tiene los mecanismos, tiene el dinamismo económico. Lo que necesita es la decisión de usarlos de forma sistemática, no excepcional.

El inversionista que viene por el clima y la geografía puede quedarse años. El que viene porque confía en el sistema legal puede quedarse generaciones.

Guillermo Estrella Ramia

Socio Gerente — Estrella & Tupete, Abogados

Firma con oficinas en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Especializada en derecho corporativo, M&A e inversión internacional.

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