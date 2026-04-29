DGM informa que obtiene mayor puntuación en servicios al ciudadano por modernización de procesos

La Dirección General de Migración (DGM) informó que obtuvo la mayor puntuación en la categoría de servicios al ciudadano del índice iTICge+i 2025, medición que dijo evalúa el uso de las tecnologías de la información, gobierno electrónico e innovación en el sector público dominicano.

"Este logro posiciona a la DGM como referente en la prestación de servicios públicos digitales a nivel nacional", señala un comunicado de prensa de la institución.

La entidad dijo que la puntuación responde a la implementación de herramientas digitales que facilitan los trámites migratorios, a las mejoras continuas en los protocolos de atención al usuario y al fortalecimiento de la gestión institucional a través de sistemas integrados de información.

“Estas acciones han permitido elevar los estándares de calidad en cada punto de contacto con el ciudadano”, indicó la institución en un comunicado.

Además señalaron que la DGM busca facilitar el acceso a los servicios, reducir tiempos de respuesta y optimizar la experiencia del usuario en todas las dependencias de la institución.