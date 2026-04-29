Se accidenta avioneta en Dajabón; pilotos fueron llevados a centro de salud

Una avioneta se accidentó este miércoles en la base de la Fuerza Aérea en la provincia fronteriza Dajabón, hecho que es investigado por las autoridades.

Según se ha informado, Domingo Aníbal Medina, certificado como piloto de aviaciones privada, estaba pilotando la avioneta y ésta se accidentó.

El copiloto de la aernova fue identificado como Luis Manuel Carrasco, y aun no se tienen detalles de las lesiones que sufrieron.

Se informó que tanto Medina como Carrasco fueron trasladados al centro médico Rosa Benita de la provincia de Dajabón.

Al lugar del accidente acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Dajabón.