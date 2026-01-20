Cae parte del plafón en el recién inaugurado hospital de SFM y el SNS dice instruyó su retiro

A poco más de un mes de haber entrado en funcionamiento la primera fase del Hospital Regional Ángel Gatón, este martes se registró el colapso de una parte de los plafones de su techo en el área de acceso, próximo a la unidad de emergencias.

De acuerdo con informaciones preliminares, no se reportaron personas heridas, pese al flujo constante de pacientes, personal médico y visitantes que transitan por la zona.

El desprendimiento se produjo en horas tempranas del día, dejando en el suelo paneles de yeso y estructuras metálicas, lo que obligó a limitar de manera parcial el acceso al área de emergencias mientras se realizaban labores de limpieza y aseguramiento del espacio.

Tras el incidente, brigadas de trabajadores acudieron al lugar para remover los escombros y evaluar la zona afectada, a fin de prevenir riesgos adicionales.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) envió un comunicado en el que señala que tras una supervisión realizada por el doctor Julio Landrón el pasado sábado al Hospital Ángel María Gatón, en la provincia Duarte, se procedió a revisar, regular e intervenir varias áreas del centro de salud.

"Durante el recorrido, el titular del SNS instruyó el retiro inmediato de los plafones afectados y el reacondicionamiento completo de las áreas impactadas, como parte de las acciones correctivas adoptadas para garantizar espacios seguros y adecuados tanto para los pacientes como para el personal de salud", indica el referido comunicado.

Recién inaugurado

El Hospital Regional Ángel Gatón, cuya construcción representó una inversión millonaria, inició operaciones hace aproximadamente un mes, tras la puesta en funcionamiento de su primera etapa.

La primera fase de este hospital, que contemplaba consultas, laboratorios e imágenes, entró en funcionamiento el pasado 15 de diciembre, luego de que fuera inaugurado el domingo 2 de noviembre de 2025 por el presidente Luis Abinader.

En tanto que la segunda fase, entraría en funcionamiento este próximo 2 de febrero de 2026, con las emergencias pediátricas y de adultos, quirófanos, internamientos y unidades de cuidados intensivos.

Mientras que las emergencias, quirófanos e internamientos está completando para entrar en funcionamiento pleno a partir del 2 de marzo de 2026.

Otros hospitales con problemas

El pasado diciembre de 2025, la losa que obreros de la industria de la construcción vaciaban en el segundo nivel del hospital pediátrico materno infantil Simón Striddels de Azúa, también colapsó.

Esto centro de salud había sido cerrado hacía varios meses por motivos de reacondicionamiento dispuesto por el Gobierno Central.

Los obreros que estaban laborando la mañana del viernes 26 de diciembre, salvaron su integridad física de forma milagrosa, dicen familiares de algunos de estos trabajadores de la industria de la construcción.

Según testimonios de testigos, antes de la “estrepitosa caída” del techo, obreros habían cuestionado ante ingenieros y maestros constructores de la obra, la calidad de los materiales para poder soportar el peso del vaciado de hormigón que se iba a realizar.