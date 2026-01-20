CMD anuncia confirmación de aumento salarial del 5%

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, anunció la confirmación del aumento salarial del 5% acordado con el Gobierno para los médicos de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), Servicio Nacional de Salud (SNS), Autogestión, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y otros.

Peña Núñez resaltó que esperan que las autoridades continúen con los decretos del proceso de aumento para los médicos pensionados de 50 mil hasta 75 mil, y de 75 mil hasta 100 mil, a quienes no fueron incluidos en el reciente pago del mes de enero.

Asimismo, exigieron la regulación de los médicos llamados jornaleros del Mispas, para que así puedan recibir un trato igualitario al SNS. También solicitaron la reclasificación de médicos con status de contratados.

El galeno también anunció que todos los médicos que prestan servicios en el Humano Segur, a partir del primero de febrero estarán recibiendo el aumento del 50% en las consultas médicas.

Finalmente, solicitó el inicio de un plan para la atención primaria efectiva, para que sea el primer punto de contacto para la prevención, diagnóstico, con carácter fundamental de promoción y para el bienestar de los pacientes.