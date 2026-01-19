Director del SNS dice que remozamiento del Padre Billini está en manos del Mived

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que la obra en construcción del Hospital Docente Padre Billini está en manos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y que el centro médico continúa prestando los servicios de salud.

El titular informó que mantiene la supervisión de las instalaciones del hospital tras surgir denuncias sobre el lento avance en su remozamiento que mantiene fuera de servicio el área de Emergencia.

“Nosotros como Servicio Nacional de Salud estamos prestando atenciones al 100%, independientemente de esta parte. Ya nos comunicamos con el ministro Ito Bisonó y en los próximos días vamos a tratar de avanzar lo más posible y nosotros garantizar la necesidad de servicios. Pero el servicio se está dando al cien por ciento en toda el área”, aseguró.

Landrón expresó que esperan entregar el hospital para los siguientes meses del año, integrado en su totalidad.

En un trabajo periodístico realizado por este medio, se constató que el hospital se mantiene brindando los servicios de lugar; sin embargo, la sala de emergencia no está disponible.

La remodelación del hospital, ubicado en la calle Santomé de la Zona Colonial, inició en el año 2018; es decir, tiene ocho años en la etapa de remodelación con una inversión de 2,175 millones de pesos. La primera fase fue entregada en el año 2022.

Su diseño incluye áreas de consulta externa, farmacia, emergencia, banco de sangre, laboratorio, doce consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, servicios generales y unidad de pie diabético.

Su equipamiento consta de 57 camas hospitalarias, mamógrafo digital, tomógrafo, rayos digitales, densitometría digital de cuerpo completo, rayos X dental panorámico, sistema de brazo en C, microscopio quirúrgico para neurocirugía y columna E y equipo para cirugía laparoscópica, según una publicación en el portal del Ministerio de la Presidencia de 2022.