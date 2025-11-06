Suspensión de servicios del Incart podría durar 48 horas

El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) reportó una falla eléctrica en el “panel principal” de sus instalaciones, lo que provocó el cierre temporal de distintos servicios en la mañana de este miércoles.

Según empleados del centro de salud, el incidente ha provocado la interrupción parcial de diversos servicios esenciales para los pacientes y señaló que la avería se localizó específicamente en el panel principal.

Ayer varios pacientes acudieron al centro y se encontraron con que estaba cerrado.

Al ser consultado sobre el tema, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, informó que los equipos técnicos están trabajando en la avería, que es producto de un “proceso medioambiental”.

Lama aseguró que este incidente no genera ninguna “situación extraordinaria” y ante la presencia de alguna, se acudiría a otro hospital. Asimismo, agregó que “hay que resolver los problemas energéticos” y que se está trabajando en ello.

Tras trasladarse al lugar un periodista de este medio, se pudo observar el flujo de pacientes esperando respuestas en las afueras del Instituto mientras las puertas permanecían cerradas.

Ante la situación y como signo de denuncia, uno de los pacientes cuestionó que “si las puertas eléctricas no abren porque no hay sistema eléctrico, ¿cómo entraron a llevarse los medicamentos?”.

El paciente indicó que lleva 4 años utilizando medicamentos controlados y, en caso de no tomarlos, puede “recaer”. También manifestó que acude cada 15 días al instituto a buscar los medicamentos y ante la situación no ha podido obtenerlos.

Asimismo, otro paciente indicó que vino desde San Cristóbal y acudió al instituto gastando 700 pesos de transporte público sin éxito alguno debido a la situación.