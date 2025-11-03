Suspenden entrega de Medicamentos de Alto Costo en farmacia del Incart tras falla eléctrica

El Ministerio de Salud informó este lunes que fue suspendida la entrega de Medicamentos de Alto Costo en la farmacia del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), debido a una falla en el sistema eléctrico de la institución.

A través de un comunicado, Salud Pública indicó que se encuentra trabajando en coordinación con las autoridades del Incart para que el servicio sea restablecido a la mayor brevedad posible.

“El Ministerio de Salud informa a los pacientes de Alto Costo, que retiran sus tratamientos en la farmacia del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), que debido a una falla en el sistema eléctrico de dicha institución, la entrega de medicamentos se encuentra temporalmente suspendida”, explicó la entidad en un comunicado.

Asimismo, manifestó que en cuanto la situación sea solucionada, estarán informando a los pacientes.