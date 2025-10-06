Especialista advierte que más de 500 hombres podrían fallecer por cáncer de mama

La ginecóloga, Francisca Aquino, informó que más de cuatro millones de mujeres podrían verse afectadas por el cáncer de mama durante el transcurso del 2025.

A través de una entrevista en el programa "Al Punto Vespertino", transmitido por Ahora TV, canal 3, la galena hizo una estimación de que el país cerraría el año con 42,000 muertes por esa causa.

La profesional de la ginecología advirtió que el cáncer de mama no solo afecta a mujeres, sino también a hombres, que muchas desconocen y no suelen tratarse. “Más de 500 hombres podrían fallecer a causa de ella”.

En cuanto a la herencia del cáncer de mama, la especialista indicó que solo entre un 5 % y un 10 % de los casos son hereditarios.

Mencionó que la herencia se asocia a ciertos tipos de genes, como el BRCA1 y BRCA2, que pueden identificarse tempranamente.

Los BRCA1 y BRCA2 son genes que producen proteínas supresoras de tumores que reparan el ADN dañado, ayudando a estabilizar el genoma celular.

“Las mujeres con antecedentes genéticos y pacientes de primera línea con cáncer de mama deben realizar chequeos desde edades tempranas, incluso en niñas”, sostuvo la especialista.

Recomendaciones

Para la detección temprana, la doctora Aquino resaltó la importancia del autoexamen mamario y recomendó realizarlo una semana antes o una semana después del periodo menstrual, para evitar la inflamación y el dolor que pueden dificultar la detección durante la ovulación o la menstruación.

Además, aconsejó observar cambios en la coloración y tamaño de la mama, palpar en busca de nódulos y exprimir el pezón para detectar secreciones que puedan ser una señal de alerta.

La ginecóloga también advirtió que el dolor continuo en la mama, presente en un 5 % a 10 % de las pacientes, puede ser un indicio de cáncer. En casos de patologías benignas como quistes o fibroadenomas con dolor recurrente, se deben realizar chequeos más frecuentes.

“Si usted se trata y se detecta a tiempo, 95 a 98 %, usted tiene la supervivencia y eso es lo que perseguimos al momento de realizar este tipo de orientaciones, de campañas, de que usted puede estar previniéndolo para entonces detectarlo y tratarlo”, concluyó la doctora.