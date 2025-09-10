Oftalmólogos de Cecanot dicen les obligan a ceder el 40% de sus incentivos

Una comitiva de oftalmólogos que laboran en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot) denunció la imposición de un documento de descargo que les “obliga” a ceder el 40% de sus incentivos por productividad por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) y las autoridades administrativas del centro de salud.

La oftalmóloga Glennys Calderón explicó a este medio que, tras varios encuentros con el SNS, los directivos de Cecanot, entidad perteneciente a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, y los representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), en el mes de julio se acordó que a finales de agosto se pagarían los incentivos de productividad de oftalmología, que corresponden al período abril de 2024 a mayo de 2025, es decir, desde hace catorce meses.

Agregó, que las autoridades les pagarían un 60% de lo adeudado “y que no se iba a firmar ningún documento de descargo cediéndoles a ellos el 40% restante de la deuda”.

Sin embargo, aseguró Calderón, el pasado viernes las autoridades les “presentaron un documento donde nos dicen que debemos ceder el 40% de la deuda para poder entregarnos el cheque”.

“Algunos oftalmólogos cedieron ante el hartazgo y la necesidad de recibir una porción del dinero que produjeron. Pues al día de hoy, son 17 meses de atrasos para aquellos que nos hemos negado a firmar dicho descargo”, expresó Calderón.

La “declaración jurada de descargo”, como se titula el documento, contempla en su primer párrafo los datos personales del médico y el enunciado: “Por medio del presente documento DECLARO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE lo siguiente”.

El segundo párrafo lee lo siguiente: “PRIMERO: Que recibo conforme los cheques Nos. 3369022 y 3369131 de fechas 29-08-2025 y 29-08-2025 por concepto de pago total y saldo de los incentivos por productividad correspondientes a catorce (14) meses acumulados, desde abril 2024 hasta mayo de 2025, bajo la expresa liberación y descargo de toda responsabilidad hacia el Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y sus funcionarios”.

Mientras que el cuarto párrafo expresa lo siguiente: “TERCERO: Que reconozco y acepto que la suma recibida mediante cheques antes descritos corresponde al sesenta por ciento (60%) de los incentivos acumulados, renunciando expresamente al restante cuarenta por ciento (40%) de los montos, por lo que otorgo FORMAL DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL hacia el Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y sus funcionarios, quedando ninguna deuda pendiente ni nada más que reclamar por ese concepto”.

En el último acápite se informa al médico que con su firma otorga “expreso descargo y desistimiento en favor del Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y sus funcionarios”, además de extinguirle cualquier “acción, derecho o interés, ni nada que perseguir con relación a cualquier reclamación, hecho o por hacer referente a los incentivos por productividad”.

“Ese 40% restante íbamos a prorratearlo poco a poco más adelante”, explicó Calderón.

La oltalmóloga manifestó que, pese a que Cecanot tiene 17 años brindando el servicio, “desgraciadamente” desde hace años vienen lidiando con un sinnúmero de inconvenientes.

“Somos un departamento que, aun siendo la base de la producción, es poco escuchado y valorado; seguimos luchando para que sustituyan los equipos de oftalmología que, repito, tienen 17 años de uso ininterrumpido y bandejas de cirugía que no terminan de comprar”, denunció.

Reveló, además, que Cecanot en el 2023 decidió “regalarle” a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar la “productividad” de la consulta que genera el área de oftalmología.

“Desplazaron la consulta completa de oftalmología al cuarto piso de la ciudad sanitaria, el área de estudios diagnósticos, así como la refracción o pruebas de lentes. Eso generó pérdidas en Cecanot; a los seis meses trajo de vuelta el área de estudios y luego la prueba de lentes; solo quedó el área de consultas, lo cual le genera unos millones a la ciudad sanitaria, pero no a Cecanot, pues ella sigue pagando la nómina de su personal, tanto médico como de la enfermería”, explicó Calderón.

Se recuerda que meses atrás médicos ofltalmólogos de Cecanot, realizaron protestas, incluyendo paro de labores, en demanda del pago de los incentivos por productividad atrasados, lo que conllevó a que se iniciara un proceso de reuniones con las autoridades y el CMD.

En un comunicado del mes de junio, Cecanot explicó que las capacidades del centro en la actualidad no permiten cumplir en la totalidad con esos pagos adeudados a los médicos del área de oftalmología.

Además, aseguró estar buscando una “fórmula”, junto al Colegio Médico Dominicano, que permita cumplir con el compromiso con los oftalmólogos.

Explicó que, a raíz de la pandemia del 2020, maneja una crisis económica que dificulta el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y el flujo de los insumos.