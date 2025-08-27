132 vidas en la balanza: La crisis silenciosa del Programa de Medicamentos de Alto Costo

La vicepresidenta del Comité de Pacientes de Artritis Reumatoide (Copar-Lea), Natividad Marte, denunció que al menos 132 pacientes se encuentran en la lista de espera del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) desde el año 2023.

La queja, realizada durante una protesta frente a las oficinas del programa, subraya la desesperación de los afectados que, a pesar de su elegibilidad, no han recibido sus tratamientos.

Según Marte, de los 132 pacientes en espera, solo 18 han recibido sus cartas de aprobación, un documento esencial para la entrega de los fármacos.

“Tenemos pacientes desde 2023 y 2024 que aún no han recibido su carta para medicarse. Cada día que pasa, su salud se deteriora”, explicó.

La protesta reunió a pacientes “atrofiados” y “muriéndose”, según los propios manifestantes.

Elvira Mejía, una paciente afectada, expresó su frustración: “Se están muriendo. Muchos de nosotros no pueden venir porque están en sillas de ruedas. Es una pena que estén jugando con nuestra salud”.

Mejía añadió que ella misma lleva tres meses sin recibir su medicación a pesar de seguir en el programa, lo que le genera dudas sobre la gestión de los recursos.

Los manifestantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se aprueben las cartas pendientes y se agilice la entrega de los medicamentos.

“No estamos pidiendo un plato de comida, estamos pidiendo la vida, a la que tenemos derecho como dominicanos. No nos cuenten cuentos bonitos, queremos que resuelvan”, declaró Elvira Mejía.

Desde su creación, el PMAC ha tenido como objetivo garantizar que ningún paciente elegible con enfermedades graves, raras o no transmisibles, se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos.

La situación actual, sin embargo, genera incertidumbre y angustia entre la comunidad de pacientes.

Fármacos

Los medicamentos esenciales son aquellos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la población.

No se trata solo de cualquier fármaco, sino de aquellos que cumplen con criterios específicos para ser considerados indispensables en un sistema de salud.

Las principales características de los medicamentos esenciales son, entre otras, que

han probado su efectividad y seguridad a través de estudios clínicos; atienden las enfermedades más comunes y graves en la población y deben estar disponibles en todo momento y en la forma farmacéutica adecuada (pastillas, inyectables, etc.) en los centros de salud.

Listas propias

Los gobiernos y sistemas de salud de más de 150 países, incluida la República Dominicana, elaboran sus propias listas de medicamentos esenciales basándose en las recomendaciones de la OMS.

Esto les permite enfocar su gasto farmacéutico, asegurar el suministro y optimizar la atención médica a la mayoría de su población.

La etiqueta de “esenciales” destaca la urgencia de su situación, ya que se trata de tratamientos que son vitales para su salud y que el sistema de salud debería garantizar.