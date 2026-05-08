Incendio afecta al menos 12 viviendas en comunidad de Salsipuedes en Moca

Al menos 12 viviendas resultaron afectadas tras un incendio registrado la tarde de este viernes en la comunidad de Salsipuedes, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El director del Cuerpo de Bomberos de Moca, Carlos Grullón, informó que el siniestro fue notificado alrededor de las 4:00 de la tarde, lo que permitió la rápida movilización de varias unidades que trabajaron para sofocar las llamas.

Grullón indicó que las causas del incendio se encuentran bajo investigación, aunque versiones preliminares de los afectados apuntan a que un posible cortocircuito habría originado el fuego.

Ocho viviendas fueron destruidas en su totalidad.LD.

De las viviendas afectadas, al menos ocho fueron destruidas en su totalidad, mientras que las demás sufrieron daños parciales. Comunitarios se unieron a las labores de los bomberos para evitar que el incendio se propagara a otras casas cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron pérdidas humanas. Sin embargo, algunas personas resultaron afectadas por la inhalación de humo, sin que se registren casos de gravedad.

Los damnificados solicitan intervención de las autoridades; Carlos Daniel Mendoza y María Tejada aseguran que lo perdieron todo y piden ayuda urgente.