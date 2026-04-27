Encuentran cuerpos de dos personas ahogas tras intensas lluvias en el noroeste

Dos cuerpos sin vida fueron encontrados en distintos puntos de la región noroeste del país, luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, informaron las autoridades.

Uno de los fallecidos fue identificado como Elvis Rafael Jiménez, cuyo cadáver fue hallado flotando en el canal Roselia, en el distrito municipal de Villa Elisa. El hombre se encontraba desaparecido desde la noche anterior, cuando salió de su vivienda en medio de un fuerte aguacero con la intención de buscar unas vacas.

En otro hecho, moradores y transeúntes del municipio de Castañuelas reportaron el hallazgo de un cuerpo flotando en las aguas del río Yaque del Norte, a la altura del puente de esa demarcación, lo que generó alarma entre los residentes.

Se trata del segundo cadáver encontrado en esa zona en el transcurso de la semana, lo que ha incrementado la preocupación de la población, que demanda una investigación exhaustiva para esclarecer ambos casos.

Al lugar de los hechos se presentaron unidades de la Policía Nacional, miembros de la Defensa Civil y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las pesquisas correspondientes.

En medio de la situación, también se reportó que al menos tres ciudadanos haitianos indocumentados perdieron la vida tras lanzarse al río Yaque del Norte, presuntamente intentando evadir un operativo de la Dirección General de Migración en la zona. Equipos de rescate recuperaron los cadáveres, mientras continúan las labores de búsqueda ante la posibilidad de más desaparecidos.

Este escenario ha generado temor entre inmigrantes haitianos en condición irregular que residen en comunidades agrícolas como Guayubín, Las Matas de Santa Cruz y Castañuelas, donde la presencia de trabajadores extranjeros es significativa debido a las labores del campo.

Mientras tanto, las autoridades han intensificado los operativos migratorios en la región noroeste, como parte de las acciones para controlar la presencia de extranjeros en situación irregular.

Daños por lluvias y vientos

Las fuertes lluvias, acompañadas de vientos, también han provocado importantes daños en varias localidades. En la comunidad de Jaibón, en el municipio de Laguna Salada, autoridades realizaron un levantamiento tras el paso de un tornado que dejó afectaciones en viviendas, derribo de árboles, interrupciones eléctricas y pérdidas agrícolas.

La diputada Ángela Rodríguez visitó la zona y señaló que decenas de familias resultaron impactadas, al tiempo que aseguró que el Gobierno central brindará asistencia a los afectados. Indicó, además, que se coordinan acciones con brigadas de Edenorte para restablecer el servicio eléctrico.

De su lado, el alcalde de Laguna Salada, Ricki Tejada, informó que brigadas municipales trabajan en el despeje de vías obstruidas por árboles caídos, mientras se evalúan las pérdidas en la producción agrícola.

En el municipio de Villa Vásquez, las lluvias persistentes provocaron inundaciones en gran parte del centro urbano, debido a deficiencias en el drenaje pluvial, afectando viviendas y dificultando el tránsito.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante la previsión de que las precipitaciones continúen durante el fin de semana, lo que mantiene en alerta a los residentes de la región.