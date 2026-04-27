Condenan a 30 años de prisión a tres haitianos y un dominicano por asesinato a tiros de 4 personas en Dajabón

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Dajabón condenó a 30 años de prisión a tres haitianos y un dominicano por la muerte a tiros de cuatro personas integrantes de una misma familia.

Los condenados fueron identificados como Frandy Luiménez, Pacheco Beltrán, Olux Maxos y Adonis José Morillo, quienes fueron hallados culpables de su participación en el crimen ocurrido en el año 2023 en la comunidad de Aminilla del municipio de Partido.

En tanto que otros dos haitianos identificados como Herinose Hickel y Wesin Yan, fueron declarados no culpables, quedando en libertad tras una sentencia absolutoria emitida por el tribunal.

“Hace casi tres años de este hecho tan doloroso, y hoy, gracias a Dios y luego al tribunal, se ha hecho justicia. Nos sentimos contentos porque nuestros familiares no quedaron impunes”, expresó Denise Retinas Cabrera, pariente de una de las víctimas.

Víctimas

Las víctimas son Ramón Eugenio Medina, mejor conocido como Pepito; su esposa Carmelina Cabreja; el hijo de ambos, Cristofer Daniel Medina; y un amigo, Charlie Quezada.