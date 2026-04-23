Puerto Plata: Residentes en comunidad de Los Hidalgos incomunicados por creciente del río

Moradores de la comunidad Los Altos de La Boca, en el municipio de Los Hidalgos, Puerto Plata, hacen un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a las autoridades competentes, debido a que se encuentran totalmente incomunicados por la fuerte creciente del río Unijica.

La situación ha impedido que decenas de personas puedan salir en la mañana de hoy hacia sus trabajos, afectando el sustento de muchas familias. Residentes piden una solución rápida antes de que el problema empeore.

De acuerdo al video remitido por Aneudy Peralta la situación se torna crítica para los residentes en el sector, en momentos en que se pronostican más lluvias.

Las provincias de Puerto Plata y Espaillat permanecen en alerta roja, ante la incidencia de una vaguada y un sistema frontal al norte del país.