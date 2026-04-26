Dosunmu anota 43 y Minnesota supera Nuggets 112-96 para ponerse 3-1

Cuando los Minnesota Timberwolves adquirieron a Ayo Dosunmu de Chicago en febrero, esperaban contar con un defensor fuerte y un jugador ofensivo astuto. Si quiere ser un anotador élite, también lo aceptarán.

Dosunmu anotó un máximo personal de 43 puntos, subiendo el nivel tras las lesiones en las piernas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo con la actuación más anotadora en playoffs de un suplente en 50 años, y los Minnesota Timberwolves vencieron a los Denver Nuggets 112-96 el sábado por la noche para tomar una ventaja de 3-1 en la serie.

"Ayo fue de otro mundo, tío", dijo el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch. "Jugada tras jugada tras jugada."

Dosunmu anotó 13 de 17 tiros, encestando 5 de 5 desde la línea de tres puntos, y los 12 tiros libres que acertó en un máximo de temporada de 42 minutos.

"Va rápido a los sitios. Es un finalizador increíble. Hace tiros grandes", dijo Finch. "No tiene miedo. Solo iba a montarle hasta que se desplomó, de verdad."

Fue la mejor actuación de un suplente desde que Fred Brown anotó 45 desde el banquillo para Seattle en una derrota por 116-111 ante Phoenix el 15 de abril de 1976.

"Sé que suena a tópico, pero no puedo ni voy a dar este momento por sentado", dijo Dosunmu, "porque entiendo lo largo y difícil que es llegar hasta aquí".

El partido terminó con las expulsiones de Nikola Jokic de Denver y Julius Randle de Minnesota después de que Jokic se enfadara cuando Jaden McDaniels anotó una bandeja sin importancia a falta de 2,1 segundos y se enfrentó al alero de los Wolves cerca de su banquillo.

Jamal Murray lideró a Denver con 30 puntos. Jokic añadió 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias. Los Nuggets solo acertaron 6 de 27 en triples.

Los Wolves han ganado los últimos tres partidos y pueden terminar la serie en el quinto partido el lunes por la noche en Denver.

"Espero que hagamos un gran esfuerzo en el quinto partido", dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman. "Confío mucho en que nuestros dos mejores jugadores encontrarán su ritmo, y tienen que encontrarlo en casa."