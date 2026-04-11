Incursionan otra vez en Dunas de Baní y construyen decenas de viviendas

Organizaciones, líderes comunitarios y ambientalistas naturales pidieron a las autoridades de Medio Ambiente, poner atención a las ocupaciones de particulares que se producen de forma acelerada en las Dunas de Baní, en la zona próximo al poblado de Las Calderas.

El área de las Dunas donde se observan decenas de viviendas construidas por particulares, está ubicada entre el poblado viejo (original) de Las Calderas y el lugar conocido como Rancho Mar, al suroeste del poblado, a unos 800 metros de la zona costera.

Recientemente, reporteros de Listín, junto a una comisión de vecinos y ambientalistas de Las Calderas, preocupados por este problema, en un recorrido por los senderos del área protegida (Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04), escucharon al mediodía, el sonido de sierras eléctricas cortando madera y, martillos clavando para una nueva morada justo en el corazón de este parque ecológico.

Wilson Medina, al observar la situación, señaló dos nuevas viviendas y, hacia el norte del lugar, a unos 200 metros de distancia, otra que terminaron hace menos de un mes, mientras en otra se escuchaba la sierra cortando madera y los martillazos en la que estaban terminando de construir.

Población de iguanas se reduce

También se observó encima de promontorios de arena, entre aceitunos, mangles, bayahondas y otras variedades de árboles y arbustos endémicos de este parque natural, un pequeño villorrio, que lo conforman hasta ahora una veintena de viviendas construidas de zinc y madera, entre otros materiales.

Ambientalistas del lugar, criadores caprinos y apicultores aseguraron que incluso en este caserío hay migrantes extranjeros (unos que viven aquí y otros que cuidan predios agrícolas y viviendas), que están acabando con la población de iguanas rinocerontes (nativas), que las casan para comérselas.

El Lunes Santo, durante el recorrido, Medina dijo que habían caminado durante cuatro horas en el área del parque y no vieron ni una iguana, cuando en otras ocaciones se observan 10 y 15 de esos reptiles en los primeros cinco o diez minutos de transitar por r a esta Reserva Científica Félix Servio Doucodray.

Persisten alambradas

Más adentro en las Dunas, como en sus áreas de amortiguamiento, en el lugar que los ambientalistas, criadores caprinos y apicultores identifican como La Laguneta, también se denuncian predios cercados con alambradas de púas y mallas ciclónicas, algunas derribadas ya, en parte, por miembros de La Armada y guardaparques de este Monumento Natural.

Pero, pese a las acciones de las autoridades, todavía se observan infraestructura levantada en varios lugares.

Seria amenaza ecológica

Más al suroeste del poblado, en la ruta hacia Rancho Mar, dentro de las Dunas persisten solares cerrados recientemente con verjas construidas en bloques de cemento y portones de seguridad en material metálico, que junto a la práctica del conuquismo generan un daño ecológico y una seria amenaza a este emblemático y único sistema ecológico de Baní, el país, y en la región del Caribe.