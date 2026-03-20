Drenajes sin tapas ponen en peligro a usuarios en Santiago

La ausencia de tapas en drenajes pluviales y sanitarios se ha convertido en una problemática persistente en distintas comunidades de Santiago, representando una trampa “invisible” tanto en calles como en aceras, sin distinción de sectores.

Un recorrido realizado por reporteros de Listín Diario, desde el elevado de la autopista Juan Pablo Duarte con avenida Estrella Sadhalá hasta sectores como Ensanche Bermúdez, Las Colinas e Ingenio Arriba, evidenció decenas de registros sin tapas, lo que supone un riesgo constante para peatones, conductores y residentes.

Para marzo de 2025, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) informó que alrededor de 3,000 registros se encontraban destapados, atribuyendo la situación a robos y actos vandálicos. Sin embargo, a la fecha, la problemática persiste y continúa poniendo en peligro a niños, adultos y vehículos.

“Nosotros vivimos aquí mismo y vemos toda la gente en los carros que se quedan ahí, que hasta la goma se le explota”, expresó Jeffry, residente en Ensanche Bermúdez, quien además señaló que la falta de iluminación agrava los riesgos y aumenta la frecuencia de accidentes.

En el sector Ingenio Arriba, comunitarios denunciaron que, aunque las autoridades han inspeccionado algunos puntos críticos, las soluciones no se completan.

Yolanda, residente de la zona, indicó que frente al centro educativo Ingenio Arriba existe un drenaje destapado que no ha sido intervenido de manera definitiva.

“Ellos vinieron, le pusieron algo y dijeron que el problema estaba en el hoyo de allá abajo, fueron, pero no volvieron más”, explicó, al tiempo que relató incidentes recientes. “Ayer vino uno en una pasola y casi se cae porque la goma se le quedó ahí”.

Una situación similar se presenta en las inmediaciones de Colinas Mall, donde al menos dos drenajes permanecen abiertos, obligando a conductores del transporte público a invadir el carril contrario para evitar caer en ellos.

“Venimos de allá y tenemos que casi tirarnos a la orilla para evitar el hoyo”, comentó Pedro Núñez, chofer de la ruta ZP.

El riesgo también alcanza a centros educativos. Frente al Centro Educativo José Armando Bermúdez, en el sector Los Platanitos, un registro destapado representa un peligro para estudiantes al momento de entrada y salida.

“Los niños cuando salen eso es un problema, porque cuando llueve no se ve y tenemos que ayudarlos a cruzar”, explicó Miguel Ángel Lagares, quien labora en un taller cercano.

En Gurabito, comerciantes aseguran que se trata de una situación de larga data. José Antonio, propietario de un local en la zona, consideró que el problema va más allá del robo de tapas.

“Las autoridades conocen la situación, pero el problema no es solo quien se la roba, sino quien la compra. Ahí es donde deben actuar”, sostuvo.

Mientras tanto, la falta de soluciones definitivas mantiene latente un problema que continúa afectando la seguridad vial y peatonal en distintos puntos de la ciudad.