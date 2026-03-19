Hombre agrede a machetazos a su expareja y a su exsuegra en Puerto Plata

Un hombre agredió a machetazos a su expareja y a su exsuegra la noche de este miércoles, en un hecho registrado en la comunidad La Batata del distrito municipal Yásica, provincia Puerto Plata.

El agresor fue identificado como Leonel Vásquez, apodado "Manteca", quien tras ser buscado por más de 20 hombres de la comunidad por la zona boscosa, se entregó a las autoridades la madrugada de este jueves a través del presidente de los Derechos Humanos de la localidad.

Informaciones extraoficiales, establecen que varias personas le prendieron fuego a la vivienda del agresor.

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En tanto que ambas mujeres, fueron trasladadas por una unidad del 9-1-1 al Hospital Provincial Ricardo Limardo, en donde reciben atenciones médicas.