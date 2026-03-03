Baní: protestan por nueva crisis de agua potable

Al acercarse los 18 años de la ejecución del acueducto múltiple de la provincia Peravia, que pondría fin a la crisis de agua potable que abatía a su población, hoy, desde el centro de la ciudad, barrios periféricos y localidades rurales, siguen sufriendo desabastecimiento de este vital servicio.

Cerca del 60 por ciento de esta localidad sureña clama en estos momentos por agua en sus grifos, pero no llega.

La crisis actual se sufre tanto en el centro de la ciudad como en barrios hacia los sectores norte, este, oeste y sur de la ciudad y se extiende a comunidades rurales como Peravia, con más de 10 mil habitantes.

Ante esto, los comunitarios protestaron porque llevan 3 meses sin recibir ni una gota de agua en sus hogares a través del servicio que debería garantizarles diariamente a los banilejos el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).

Magnitud del problema

Esta nueva crisis en el servicio cotidiano de agua para los hogares banilejos alcanza entre un 55 y 60 por ciento de los pobladores de esta demarcación sureña, según han establecido las propias autoridades locales del INAPA.

“Yo, calculando rápidamente, diría que el desabastecimiento en el servicio está entre un 55 a un 60% de la población banileja”, admitió en rueda de prensa el administrador del Inapa en Baní, Berni Brea.

Porque todos sabemos, ratificó el ingeniero, que la mayoría de la población banileja vive en la zona norte: Pueblo Nuevo, El Fundo, Barracones, Cajulitos, Tiburones, Santa Cruz y Peravia, localidades golpeadas severamente por este desabasto de agua en sus hogares desde hace meses.

Dijo que también está en crisis la zona céntrica de la ciudad y barrios como Pescadores, Riviera del Sur, Melones, la calle Uladislao Guerrero, entre otros sectores, barrios que diariamente llaman a los programas locales de opinión y noticias, radiales, televisivos y de redes sociales, reportando escases en el servicio y pidiendo explicación a las autoridades.

Causa del problema

El problema radica, según la administración local del Inapa, en la salida de servicio por filtraciones irregulares del principal depósito de agua potable de este acueducto localizado justo en la comunidad rural Peravia, ubicada a uno o dos kilómetros de la ciudad de Baní.

Explicó que este tanque, de los instalados con la construcción del acueducto múltiple, es el de mayor almacenamiento del municipio banilejo, ya que suministra unos 2 millones 800 mil galones de agua para uso en los hogares y otros servicios de diario consumo a Baní.

Las filtraciones (fugas de agua) que presenta este depósito mayor, ubicado en la sección de Peravia, municipio de Baní, según explica el ingeniero Brea, están siendo reportadas desde hace un año por los vecinos de esta localidad.

Protestas y testimonios de los comunitarios

Los comunitarios manifestaron que llevan 3 meses sin agua potable.

Durante la jornada de protesta en la comunidad Peravia, los comunitarios expresaron sus quejas y disgusto ante la dramática situación que los afecta.

Miguel Romero, miembro del Comité de Desarrollo de Peravia, expresó que en los 10 a 12 años que tiene instalado este nuevo tanque de agua en la comunidad, las autoridades nunca han ido a explicarles por qué hay problemas con el agua y dice que esta situación está dejando a casi 10 mil personas sin el vital servicio.

“Queremos que se resuelva el problema, tenemos ya unos 3 meses en esto”, dice Melitina Cruz, presidenta de la Junta de Vecinos Peravia en Acción.

“Usted cree que, si uno se levanta con 100 pesitos para comprar las habichuelas, tengamos que cogerle para comprar agua. Eso llora ante la presencia de Dios’’, expresa con malestar.

Pedro Valdez, dirigente comunitario, exclamó que lo que están exigiendo es que las autoridades les den una explicación clara de por qué no tienen agua en la comunidad y cuándo se va a resolver este problema.

“Nosotros tenemos 3 meses sin agua, no nos llega nada. A mis 65 años, cuando estábamos conectados al tanque viejo, a nosotros nunca nos faltó agua; ahora, con este tanque, siempre hay un problema, ya vamos para tres meses sin el servicio y, ahora, no tenemos ni del tanque viejo, pero mucho menos del nuevo”, afirma Maris Báez.

La presidenta de la junta de vecinos Peravia en Acción, manifestó que necesita “que las autoridades se hagan eco de este reclamo, porque si no nos resuelven aquí pronto, toda la comunidad vamos a subir a las oficinas del nivel central para que nos oigan allá.

Ayda Arias, feligrés de la Iglesia Católica, dijo que lo que necesita la comunidad es que les resuelvan este problema, “porque la miseria más grande que puede tener un ser humano es no tener agua”.

“Como ya han sabido, ya la comunidad había reportado su preocupación sobre las filtraciones que estaba presentando este depósito de agua desde hace más de un año y tomamos la decisión de coordinar con el nivel central un mantenimiento exhaustivo del tanque”, expone el ingeniero Brea.

“Coordinamos esto para corregir estas filtraciones antes de que haya un colapso de esta infraestructura, provocando una tragedia que nadie pudiera querer”, manifestó el administrador del Inapa en Baní.

El tanque entrará en mantenimiento desde este mes de marzo y el mantenimiento incluye toda su infraestructura, “para de esa manera nosotros empezar a operarlo a final de este mes de marzo”, expresó.

Paliativo

Dijo que han solicitado al nivel central de la institución varios camiones cisterna para dar el servicio a los comunitarios de forma paliativa en lo que se corrigen las filtraciones del tanque de abastecimiento, entre otras situaciones que afectan la fluidez del vital servicio.

También se ha racionalizado el servicio hasta por cuatro días, cerrando el suministro a los barrios en la zona sur de la ciudad “para que llegue algo a los sectores del norte”, indicó Brea.