Aún sin compensar familias afectadas por rotura de tubería

A dos meses de la explotación de una tubería matriz de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) en la comunidad La Zanja, del municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago, las familias afectadas por la inundación aún no reciben respuestas sobre la construcción de sus nuevos hogares.

Luego de haber perdido sus casas y todas sus pertenencias, las familias afectadas tuvieron que ser trasladadas. Periodistas del LISTÍN DIARIO se movieron a uno de los hogares donde fue reubicada una de las familias para constar las condiciones en las que vive y como ha cambiado su vida tras perder su vivienda.

Emartina Plasencia, dueña de una las casas afectadas, se encuentra al borde del desalojo luego de que, al ser reubicada junto a su familia a una casa de alquiler, solo se pagaran los tres depósitos iniciales y no continuaran pagando la mensualidad de la vivienda, continuando sin recibir respuesta alguna de la construcción de su nuevo hogar.

“Yo me siento totalmente mal, no es fácil salir de lo tuyo a otro sitio”, expresó Plasencia afectada por la situación.

Plasencia indicó que la persona que le alquila la casa exige que se hagan los pagos ya que los depósitos que están en fondos no se viven y la persona encargada de realizar los pagos el cual es un ingeniero conocido como Fidel, no le da la cara ni responde sus llamadas.

“Yo tengo que irme donde ellos a suplicar que depositen unos meses, porque si esto no lo pagan ¿Para donde uno va? Esa señora me ha aguantado mucho”, narró Plasencia.

Asimismo, explicó que la casa donde vivía fue heredada de su papá y que sus hermanas construyeron al lado por lo que la explosión de la tubería también arraso con esas viviendas y la de un vecino, señalando su nivel de afectación.

“Lo mío fue devastador, yo me quedé con lo que tenía puesto. A mí se me fue todo, yo me quedé con cuatro sillas plásticas, una estufita que me dieron y una cama”, relató.