Alcaldía de Pedernales anuncia ampliación cementerio municipal

El concejo de regidores y el alcalde Alfredo Frances, tras aprobar el presupuesto municipal para este año 2026, se proponen comprar más terrenos en los alrededores del cementerio municipal para su ampliación, remozamiento de su área vieja e incluir la iluminación.

Así lo informó al Listín Diario, Wilkin Perdomo, presidente de la Sala Capitular, quien dijo que una de las grandes preocupaciones del ayuntamiento es mantener un cementerio con las condiciones adecuadas, además de la ampliación que desde ya han sido parte de la dinámica de los regidores y del alcalde Frances.

Dijo que el personal que sirve de zacateca permanece en horario diurno y nocturno en el camposanto, como medida de seguridad, a fin de evitar que profanen tumbas; para que familiares de difuntos se sientan a gusto cuando visiten las tumbas de sus fieles, prenderles velas y llevar flores.

Sostuvo que el cementerio ha sido ampliado debido a que la parte ocupada se encontraba sin espacio suficiente para enterramientos; además de que en sus alrededores pretenden comprar más terrenos a familias que viven en la cercanía, para evitar que el camposanto esté lleno.

“Estamos pensando tener siempre un cementerio con capacidad para enterrar los que mueren; en el pasado se tuvo que abolir un cementerio viejo en el sector Los Robles, porque estaba repleto de cadáveres”, dijo.

Perdomo explicó que Pedernales va aumentando de habitantes y lo que se quiere es un cementerio más amplio, por lo que el concejo de regidores y el alcalde Frances, quieren tener un camposanto más amplio y duradero por mucho tiempo con los espacios necesarios.

Negó que durante esta gestión municipal desaprensivos hayan profanado cadáveres, por lo que el Concejo de regidores y el alcalde están brindando mayor seguridad a los nichos, sepultura o bóvedas que han sido construidas en el cementerio.