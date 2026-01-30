Cementerios en deterioro: ¿Descansan en paz los muertos?

Los cementerios de los municipios Pedro Brand y Los Alcarrizos presentan deficiencias en su infraestructura y condiciones generales, situación que genera preocupación entre visitantes y trabajadores de estos camposantos.

En el cementerio de Los Alcarrizos se constató, desde la entrada, la ausencia de elementos básicos como la falta de calles asfaltadas. Al encaminarse al camposanto de este municipio, los escombros, arenilla y hundimientos en las calles acompañan desde la entrada, presentando condiciones poco óptimas para el paso adecuado de los vehículos.

Al momento de visitar este espacio llama la atención la inexistencia de paredes perimetrales que rodeen el cementerio, al igual que, durante el recorrido, no se observó señalización que especifique la llegada o siquiera nombre del camposanto.

Otras deficiencias en este cementerio son la ausencia de parqueos, la falta de condiciones para las tumbas ahí establecidas, las cuales descansan entre metros de maleza que evidencia la falta de mantenimiento realizado en el área, y la presencia de basura entre los nichos.

Visitantes del cementerio expresaron la necesidad del arreglo de las calles debido a que en tiempos de lluvia el acceso al espacio se dificulta.

“Cuando Llueve no se puede ni entrar. Esto esta inhabitable cuando cae un chin de agua. No se puede entrar un carro para acá dentro. Ellos lo que deben es de darle más mantenimiento a esto y a la calle pasarle aunque sea un gredar o algo. Nada mas no es sacarle también es entrarle”, afirmó David Frías, visitante del camposanto.

De manera similar, Hipólito Alcántara, quien se encontraba enterrando a un ser querido, señaló que el espacio requiere de mejorías que permitan una mayor organización. “Muy lleno de basura, de escombros y de todo. Ahí falta la calle. Hay que organizarlo mejor. Ya se está llenando y hay que acondicionarlo porque está muy muy desorganizado, es lamentable”, dijo.

Del mismo modo, trabajadores de la zona expresaron que esperan que la alcaldía tome acción en la mejoría de los espacios del cementerio municipal.

“Hasta ahora la alcaldía no está tomando mando. Está el patronato que luchó por esto. Pero esperamos que la alcaldía tome su mando. Nosotros los trabajadores que estamos aquí participamos de lo que se hace aquí. Necesitamos del arreglo de la calle del cementerio, de la pared. Las calles peatonales, las paredes que necesitamos, la oficina, la capilla, etcétera”, comentó Joel Méndez Matos, pintor de letras en las tumbas.

En contraste, Noe Díaz, administrador del cementerio, afirmó que el ayuntamiento del municipio Los Alcarrizos se encuentra en labores de mejorías del lugar. Además, dijo que en materia de inseguridad ha disminuido con la presencia de las autoridades.

“La alcaldía está trabajando, como puedes ver todos esos camiones están rellenando la parte que está vacía en la parte trasera. El alcalde está condicionando. Hace un tiempo aquí había un sinnúmero de inseguridad, por la presencia de la alcaldía ahora ha disminuido. Había muchos que vivían sacando hasta la varilla a las tumbas y con la presencia de las autoridades eso ha disminuido que era la parte que más nos preocupaba, la inseguridad” dijo.

Explicó que han llegado más de 100 camiones de tierra para rellenar la parte que está vacía y esperan en los próximos días el cierre con la verja perimetral en el cementerio. “Ya comenzaron allá abajo. Esperamos que en los próximos días le den inicio al cierre con las verjas perimetrales. En cuanto a las calles, producto de las muchas aguas la maleza ahora en estos meses ha aumentado un poco”, agregó.

Alcalde municipal sobre el cementerio

Junior Santos, alcalde del municipio Los Alcarrizos, indicó que cuenta con un “master plan” de reacondicionamiento para este camposanto que anteriormente era utilizado como un vertedero y barrio.

El pésimo estado de las vías dificulta el acceso al cementerio de Los Alcarrizos.DENIO JIMÉNEZ/LD

“A nuestra llegada a la alcaldía encontramos con que alrededor del 50% del terreno lo habían ocupado y habían hecho un barrio. En ese caso, nosotros como alcaldía hemos estado recuperando el entorno y delimitándolo”, precisó Santos.

Señaló que la presencia de camiones se debe al inicio de las labores de recuperación y limpieza que se ha realizado en el área. “Dentro de esos terrenos que son unos 314.000 metros, eliminamos el vertedero que había ahí. Esa parte del movimiento de camiones que tú veías es porque había un vertedero de más de tres años”, añadió

Actualmente se encuentran en proceso de la emisión del decreto de utilidad pública para así formalizar el comienzo de una ciudad cementerio.

“El proceso sería inventariando la cantidad de tumbas que hay y junto al patronato existente que había ahí documentándola para un proceso de reacondicionamiento y construcción del cementerio. En una de las franjas, se está trabajando lo que se llama una zona eco deportiva y ya en los próximos días estaremos licitando el inicio de una de las partes de la verja perimetral” agregó el ejecutivo municipal.

Cementerio Pedro Brand

En el Cementerio Municipal de Pedro Brand la situación es casi igual. Aunque esta cuenta con paredes que rodean el camposanto, la capacidad con la que cuenta es inferior para la cantidad de tumbas que alberga.

Cruces tiradas en el piso, nichos vacíos, escombros, basura y un silencio escalofriante son de las características que definen este camposanto.

El “Zacatecas” del lugar, Jacinto González Castillo, exhortó a las personas que tienen tumbas establecidas a que brinden mantenimiento a sus nichos para mantener orden y embellecimiento.

“El llamado que yo hago es que cada quien que tenga su tumba debe de venir a darle mantenimiento. Mira, aquí hay muchas tumbas que después que entierran la gente no vuelven los familiares. Esas son cosas que el cementerio necesita que le den mantenimiento”, indicó.

González Castillo explicó que aunque dan mantenimiento, corresponde a familiares la pintura y otros detalles de las tumbas donde reposan los cuerpos de sus parientes. Transeúntes de la zona señalaron que el cementerio requiere de atención y ampliación. “Ese sí está feo, esta como que hay que darle mantenimiento. Esta como que muy cerca del barrio también. Eso deberían de ampliarlo o ponerlo en otro sitio porque la verdad es que ya eso está subiendo arriba”, afirmó Francisca Rodríguez, vecina del área.

“El cementerio está sucio. Y está lleno. Hay que darle un chin más de condición”, dijo la dueña de un negocio de comida próximo al cementerio, quien optó por mantener su nombre en el anonimato.

Basura en Pedro Brand

Durante el recorrido, residentes de Pedro Brand denunciaron el cumulo de desechos en la Autopista Duarte Vieja, señalando que el camión de basura no pasa de la entrada principal del sector.

Criticaron que, aún contando con señalizaciones que indican “no tirar basura, evite ser apresado ley 120-99, ley 176-07”, las personas siguen utilizando ese espacio como basurero.

“Ese basurero que lo quiten de ahí porque esa es la calle principal del barrio. Claro que han reclamado mucho (los residentes). Esta es la autopista Duarte Vieja y mira como está lleno de basura todo esto ahí. El camión pasa pero no entra al barrio a nada y la gente lo tira ahí. Mira un cartel allá y no respetan eso”, denunció la dueña del negocio de comida.