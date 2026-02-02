Migración dice ocupó equipos y materiales para falsificar documentos a haitianos en La Romana

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) ocuparon equipos presuntamente utilizados para la emisión de documentos falsos a favor de haitianos en situación irregular dentro del país.

Una unidad de interdicción migratoria de la DGM ocupó los elementos luego de que una persona sospechosa notó la presencia de las autoridades e ingresó de manera apresurada a una vivienda ubicada en el sector Villa Pereyra, La Romana.

Durante el operativo realizado en esta provincia, se estableció que el hombre resultó ser un haitiano y que, al ingresar al inmueble, los agentes encontraron impresoras, computadoras y materiales que aparentaban ser utilizados para la creación de carnets y otros documentos personales.

Ante las irregularidades detectadas, varias personas decidieron huir del lugar de los hechos, por lo que la unidad de interdicción procedió a la incautación de las evidencias, las cuales fueron colocadas bajo custodia de las autoridades competentes.

La vivienda era utilizada para la producción de documentos falsificados, algunos de los cuales fueron hallados en el lugar.

La Dirección General de Migración informó que el caso será remitido para los fines legales correspondientes, conforme a las normativas vigentes.