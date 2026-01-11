Tres vehículos involucrados en accidente en carretera Nagua–Cabrera

Un accidente de tránsito en el que tres vehículos resultaron involucrados se registró en la salida de la carretera Nagua–Cabrera, sin que se reportaran víctimas mortales.

El hecho ocurrió cuando Germán Germosén, residente en el sector Lalaito Fernández, municipio de Nagua, impactó el vehículo Hyundai Sonata que conducía contra un camión que se encontraba varado en la vía.

Minutos después, un tercer vehículo tipo yipeta, en el que se trasladaba una persona de nacionalidad extranjera, colisionó por la parte trasera al automóvil de Germosén.

Esta persona, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue trasladada de emergencia a un centro de salud de Nagua.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el conductor del camión abandonó la escena tras el accidente.

Posteriormente, familiares y allegados del chofer regresaron al lugar y sostuvieron un encuentro con Germosén, llegando a un acuerdo preliminar para cubrir los daños ocasionados.

Sin embargo, Germosén manifestó que no acepta reparaciones, y que exige un vehículo nuevo, debido a las condiciones en que quedó su automóvil tras el impacto.

El accidente no dejó pérdidas humanas, registrándose únicamente daños materiales.