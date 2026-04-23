X reemplaza las Comunidades en la plataforma: ahora serán chats grupales con miembros limitados

La red social X ha anunciado una nueva actualización que permite unirse a un chat grupal dentro de XChat, con usuarios limitados, reemplazando así la función de Comunidades dentro de la plataforma, que dejará de estar disponible a partir del 6 de mayo.

Las Comunidades se lanzaron a finales de 2021, cuando X aún era Twitter, como una característica destinada a formar grupos según los intereses de los usuarios. Estos espacios eran creados y administrados por personas y los usuarios se podían unir a ellas a través de una invitación.

Con la llegada de Elon Musk a la plataforma, esta función tuvo un rediseño en su interfaz en 2025 para que se pudieran revisar y ordenar por tendencias, popularidad u orden cronológico.

El director de Producto de la compañía, Nikita Bier, ha anunciado en una publicación en la propia red social la posibilidad de unirse a chats grupales dentro de XChat a través de un enlace público. Por el momento los grupos admiten a 350 miembros, pero Bier ha matizado que se está ampliando a 500 y próximamente el límite será de mil integrantes.

Como consecuencia a estos chats grupales, Bier ha anunciado que las Comunidades quedarán obsoletas a partir del próximo 6 de mayo, por lo que ha instado a los administradores a que migren a XChat antes de esa fecha. "Para migrar a los miembros de tu Comunidad, fija el enlace de tu chat grupal para que las personas puedan unirse en las próximas 2 semanas", ha indicado.

Bier ha explicado que el motivo del cierre de las Comunidades en X se debe a la disminución de su uso. Según sus datos, menos del 0,4 por ciento de los usuarios en la plataforma las utilizaban, y aun así contribuían al 80 por ciento de las denuncias por 'spam', estafas financieras y 'malware'.

REACCIÓN DE LOS USUARIOS

La medida no ha sido bien recibida por una parte de los usuarios, en especial por aquellos que ya cuentan con una Comunidad significativa, como la del 'streamer' IShowSpeed, que llega a los 154.200 miembros. "No creo que sea una buena idea, tengo una comunidad con más de 100k ahí y me permite hablar con mi comunidad", ha lamentado respecto al anuncio.

Bier le ha respondido que aumentarán el límite de miembros en los chats grupales de XChat, pero que su comunidad tiene un promedio de 287 miembros activos desde el 14 de abril, por lo que se ajustaría a los 500 de máximo que admite la actualización. No obstante, la réplica del directivo de X ha sido matizada con una nota de la comunidad desmintiendo la cifra de la media de los integrantes activos, que asciende a una cantidad entre 2.200 y 8.900 miembros en vez de 287.

"Hay un puñado de Comunidades muy geniales que tendrán que migrar (p. ej., coleccionistas de monedas, tarjetas de béisbol, cuidado de la piel, artistas), pero ese contenido debería vivir realmente en el Timeline o en los chats en lugar de una versión Temu de subreddits", ha explicado Bier a otro usuario que criticaba la medida.

Otros usuarios, menos amables con Bier, le han recordado su publicación del pasado 8 de marzo, en la que revelaba sus planes de dejar obsoletas las Comunidades, y reconocía que eso "causaría un motín".

La medida ha llegado tras el lanzamiento de una nueva función de 'timelines' personalizados en la plataforma, que permite agregar más de 75 temas de interés para los usuarios a su 'feed' principal.