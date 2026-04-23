Papa León habló de "aquellos que por lucro, siguen apoderándose de África para explotarlo"

El papa León XIV concluyó este jueves su gira africana con una misa al aire libre en Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española, tras un frenético periplo de 11 días que comenzó con duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Con 18 vuelos, ocho misas, discursos en varios idiomas, encuentros, ceremonias, baños de multitudes, todo bajo el calor tropical, el papa estadounidense ha cumplido una agenda intensa durante esta gira de 18.00 kilómetros por cuatro países, su primer gran viaje internacional.

De Argelia a Camerún, y luego Angola, León XIV hizo llamados por la justicia social, la paz y el respeto de la dignidad humana, al tiempo que denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación injusta de los recursos naturales por parte de "tiranos".

En su viaje adoptó un estilo más firme, lejos de la contención exhibida desde su elección en mayo de 2025, arremetiendo contra "aquellos que en nombre del lucro, siguen apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo".

El jueves por la mañana el papa celebró una misa ante 30.000 fieles en el estadio de Malabo, la antigua capital situada en la isla de Bioko, en el golfo de Guinea, durante su último día en esta antigua colonia española de dos millones de habitantes.

Durante el vuelo de regreso a Roma, donde aterrizó sobre las 19h20 (17h20 GMT), León XIV defendió la decisión de mantener relaciones diplomáticas con Estados que cuentan con "dirigentes autoritarios".

La Santa Sede "continúa, a veces a costa de grandes sacrificios, manteniendo relaciones diplomáticas en todo el mundo", explicó el papa estadounidense durante una rueda de prensa a bordo del avión de regreso a Roma desde Guinea Ecuatorial.

"Y a veces tenemos relaciones diplomáticas con países que tienen dirigentes autoritarios", reconoció el sumo pontífice, al ser preguntado sobre el riesgo de que su visita fuera instrumentalizada para legitimar al poder establecido.

La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 184 Estados, de los cuales aproximadamente la mitad están representados por una embajada en Roma.

"No están solos"

El miércoles, frente al presidente Teodoro Obiang Nguema, quien gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro desde 1979, pidió que "se amplíen los espacios de la libertad" y denunció las "preocupantes condiciones de higiene y salud" de los presos del país.

Ese día visitó la prisión de Bata, segunda ciudad del país, donde fue acogido con una ceremonia preparada hasta el último detalle por las autoridades.

En cuanto llegó a la cárcel, los detenidos, vestidos de naranja, cantaron y bailaron a coro una canción alegre, ante la atenta mirada de las autoridades, que sonreían satisfechas.

De repente, se puso a llover y el papa, que vivió más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad, dijo en español: "¡En algunos lugares, la lluvia es señal de la bendición de Dios!"

"La administración de la justicia tiene el fin de proteger a la sociedad, pero para ser eficaz debe invertir siempre en la dignidad y en las potencialidades de cada persona", afirmó, antes de transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo.

"No están solos", insistió.

El inicio de la gira africana de León XIV se vio eclipsado en parte por las virulentas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo calificó de "débil" y "nulo en política exterior".

Posteriormente, el papa lamentó que sus discursos se interpretaran como una respuesta a las críticas y aseguró que no tenía "interés" en "debatir" con Trump.

A sus 70 años, Robert Francis Prevost, relativamente joven para un pontífice, muestra un dinamismo que contrasta con los problemas de salud que sufrió su antecesor argentino Francisco, fallecido hace un año a los 88 años.