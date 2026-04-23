Los JJ.OO. de Los Ángeles venden 4 millones de entradas en la primera ronda de sorteo

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, LA28, informaron este jueves que se han venido más de 4 millones de boletos en la primera tanda de sorteo que se realizó este mes, lo que supone una fuerte demanda a dos años de la celebración del evento deportivo más importante del mundo.

"Los aficionados de todo el mundo compraron más de 4 millones de entradas durante la venta inicial de boletos para los Juegos Olímpicos LA28 este mes, lo que demuestra el entusiasmo mundial por los Juegos y alcanza un hito histórico más de dos años antes de su celebración", indicó LA28 en un comunicado.

Con compradores de 85 países, los mercados de Reino Unido, Canadá, México y Japón se consolidan como los principales emisores de aficionados, solo por detrás Estados Unidos.

El 95 % de todas las entradas de menos de 100 dólares y medio millón de las de 28 dólares se vendieron durante la preventa para residentes de Los Ángeles y Oklahoma City, agregó la organización.

Las sesiones femeninas superaron en ventas a las en masculinas con un 93 % frente a un 88 %, siendo gimnasia artística "la disciplina que registró la venta más rápida del inventario disponible de la primera tanda", precisó el escrito.

Los organizadores anunciaron la apertura del registro para una segunda tanda que comenzará en agosto y ofrecerá un nuevo inventario para todos los deportes.

La venta de entradas, que se abrió primero a residentes de Los Ángeles y luego a un grupo selecto de todo el mundo, recibió críticas por los elevados precios, con pases que llegaron a alcanzar los 5,000 dólares por la apertura y a los que había que sumar una tasa del 24 % por gastos de gestión.

Los Ángeles se convertirá en 2028 en la tercera ciudad en albergar los JJ.OO. por tercera vez, tras haber sido sede olímpica en 1932 y 1984; será, por contra, la primera vez en su historia en celebrar unos Juegos Paralímpicos.