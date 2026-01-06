Muerte de adolescente de 13 años en Sánchez Ramírez deja a comunidad consternada

La tarde de este martes fue reportado el fallecimiento de la adolescente Anyelina de Aza Matías, de 13 años de edad, en la comunidad de Tocoa, provincia Sánchez Ramírez.

Según las informaciones preliminares disponibles, la menor habría sido encontrada ahorcada dentro de su residencia, siendo el hallazgo realizado por su hermano, un niño de 8 años de edad.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes para establecer las circunstancias exactas del caso.

El suceso ha provocado profunda conmoción y consternación entre los residentes de la comunidad de Tocoa, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.