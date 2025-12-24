Agricultores se quejan por poca compensación tras pérdidas de Melissa

Agricultores de la provincia de San José de Ocoa manifestaron sus quejas por la poca compesación que recibieron del Ministerio de Agricultura, tras las pérdidas de sus cosechas por la tormenta Melissa.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezó la entrega de RD$29 millones en ayudas económicas a 768 productores agropecuarios afectados por el paso de la tormenta Melissa en la provincia San José de Ocoa, como parte de una jornada que también incluyó a productores de Peravia.

Los beneficiarios recibieron cheques que oscilaron entre RD$3,000 y RD$100,000; montos que generaron inconformidad entre numerosos productores, quienes denunciaron que la ayuda resulta insuficiente frente a las cuantiosas pérdidas sufridas en sus cosechas.

“Esto no puede ser posible, tengo pérdidas por millones y me vienen con tres mil pesos”, expresó uno de los agricultores afectados, quien aseguró sentirse burlado por el Gobierno de Luis Abinader.

La entrega de los recursos fue por disposición del Poder Ejecutivo y presentada por las autoridades como una acción orientada a respaldar al sector agropecuario ante los efectos de fenómenos climáticos, reafirmando –según Agricultura– el compromiso del Gobierno con el campo dominicano.

Sin embargo, productores consultados cuestionaron los criterios utilizados para la distribución de los fondos y reclamaron una evaluación más justa y real de los daños ocasionados por la tormenta Melissa, advirtiendo que los montos entregados no compensan ni mínimamente las pérdidas registradas