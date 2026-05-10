Christopher Morel decide con sencillo triunfo de los Marlins sobre Nacionales

Christopher Morel conectó un sencillo que puso por delante en la octava entrada para llevar a los Miami Marlins a vencer a los Washington Nationals por 5-2 el domingo.

El hit de Morel con un out al centro contra Gus Varland (0-1) puso a los Marlins por delante por una carrera en la octava. Tras el segundo doble robo de Miami en la entrada, Heriberto Hernández conectó un sencillo de dos carreras que impulsó a Morel y Jakob Marsee, quien participó en ambos dobles robos que le sumaron 12 bases robadas en la temporada, empatando en el quinto puesto de las Grandes Ligas.

Miami lidera con 48 bases robadas.

Andrew Nardi consiguió los dos primeros outs de la novena antes de que el novato Josh Ekness consiguiera el último out para su primer salvamento en las Grandes Ligas. Miami ganó su segundo partido consecutivo tras perder cinco de sus seis anteriores.

Calvin Faucher (4-2) recibió una base por bolas y no permitió ningún hit en dos entradas de relevo sin permitir carreras.

Liam Hicks puso a los Marlins en el marcador con un sencillo impulsor en la tercera entrada. Xavier Edwards anotó después por un error de fildeo del campocorto Nasim Nuñez en una jugada de selección de Otto López.

Sandy Alcántara permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas. Brady House conectó un rodado impulsor en la cuarta entrada y Luis García Jr. conectó un doble impulsor en la quinta.

Cade Cavalli permitió dos carreras y cuatro hits con cuatro ponches en 5 2/3 entradas. Golpeó a tres bateadores, incluyendo dos seguidos en la sexta.