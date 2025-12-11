¡Precios por las nubes!: Comerciantes reportan baja cero de clientes pese a fiestas

Una combinación de precios "por las nubes" y una crítica falta de compradores ha paralizado el comercio en mercados clave como el Nuevo de la Duarte y Villa Agrícolas, mientras organizaciones sociales a nivel nacional elevan su voz para exigir la intervención directa del presidente Luis Abinader.

Tanto vendedores como la sociedad civil coinciden en que el alto costo de los productos de primera necesidad ha hecho que la canasta familiar sea inalcanzable para la mayoría de los dominicanos, amenazando con apagar el espíritu navideño.

Mercados vacíos

Reporteros del Listín Diario constataron en mercados de la capital la baja afluencia de clientes. Vendedores como Fernando Araujo explicaron que la principal problemática es que "no hay dinero en la calle", a pesar de ser temporada navideña.

"La gente está haciendo magia con un sueldo que está ganando. Ahora mismo la canasta familiar está entre los 45 mil pesos y el sueldo normal es de 20 mil pesos. Imagínate tú cómo a veces la gente viene con su presupuesto y lo que hacen es que compran menos de la mitad de lo que necesitan," dijo Araujo.

Los comerciantes reportaron fuertes alzas en productos claves como el bacalao (cuyo precio se disparó de RD$150 a RD$225 la libra, o hasta RD$11,500 la caja) y el arroz (que regresó a RD$40 la libra).

Las carnes, como la de cerdo, a pesar de venderse "casi perdiéndole" a RD$125 la libra, no encuentran demanda, según el carnicero Michel, alias "El Buenón".

Esta realidad comercial coincide con el llamado de emergencia lanzado por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), Cepatode y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional, quienes demandaron al presidente Abinader que tome "el control de la situación de exclusión social de los pobres".

Alexis Rafael Peña, vocero de las organizaciones, calificó como "criminales" el aumento de los precios y denunció que la supuesta "mesa de precios" del gobierno ha sido un fracaso.

Además, tildaron de "burla" que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor) se excluya de sus responsabilidades alegando falta de control legal.

Las organizaciones detallaron que los precios actuales están llevando a la población a consumir lo menos nutritivo (como "carapachos, pico y pala" en lugar de pollo entero, que ronda los RD$95 a RD$110 la libra) y advirtieron de las graves consecuencias:

"El alto costo de la vida de la ciudadanía está llevando a la gente a los centros de salud de manera masiva por enfermedades gastrointestinales, bacterias y tuberculosis por falta de comer las tres comidas al dia."

Los precios de víveres como los plátanos (hasta RD$40 la unidad) y la yautía (hasta RD$70 la libra), junto con el bacalao y el arenque, se mantienen inalcanzables.

Las organizaciones concluyeron su llamado urgiendo al mandatario a tomar medidas para "ponerle fin al alza de los productos de primera necesidad y evitar que en el país exista una desbandada de la población carenciadas para el año 2026."