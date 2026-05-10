Wizards ganan la lotería del Draft y podrán elegir primero el 23 de junio

El peor equipo de la liga esta temporada se quedará con la selección número 1 del draft de la NBA.

Los Wizards de Washington ganaron el domingo la lotería del draft y están en posición de elegir primero por primera vez desde que seleccionaron a John Wall en 2010. Wall fue el representante de los Wizards en el escenario durante la lotería.

Washington tenía un 14% de probabilidades de ganar el número 1, empatado con Brooklyn e Indiana con las mejores opciones. Los Wizards tenían, básicamente, una probabilidad de 50-50 de obtener una selección entre las cuatro primeras o caer al quinto puesto.

Pero tres años consecutivos de derrotas —las tres peores temporadas en los 65 años de historia de la franquicia— finalmente rindieron frutos el domingo para los Wizards, que terminaron 17-65 esta campaña e incluso permitieron que Bam Adebayo, de Miami, anotara 83 puntos, la segunda mayor cifra de puntos en un solo partido en la historia de la liga.

Los Wizards concretaron acuerdos para hacerse con Trae Young y Anthony Davis la temporada pasada, y ahora tienen la oportunidad de sumar a un jugador de impacto inmediato con la primera selección.

Utah elegirá segundo, seguido de Memphis y Chicago.

Los Clippers de Los Ángeles obtuvieron la quinta selección —vía canje con los Pacers—, seguidos por Brooklyn en el número 6, Sacramento en el número 7, Atlanta en el número 8, Dallas en el número 9, Milwaukee en el número 10, Golden State en el número 11, Oklahoma City en el número 12, Miami en el número 13 y Charlotte en el número 14.

El draft comienza el 23 de junio en Nueva York. El combine del draft en Chicago arranca el lunes.

Posibilidades para la selección número 1

Hay cuatro candidatos que son considerados los favoritos para ser la selección número 1, todos ellos sólo disputaron un año en el baloncesto colegial:

— AJ Dybantsa, de BYU, quien lideró al país en anotación con 25,5 puntos por partido en su única temporada universitaria.

— Cameron Boozer, de Duke, el jugador del año de AP, que promedió 22,5 unidades y 10,1 rebotes.

— Darryn Peterson, de Kansas, que promedió 20,2 tantos en 24 partidos con los Jayhawks.

— Caleb Wilson, de North Carolina, que promedió 19,8 puntos y 9,4 rebotes con un 58% de acierto en tiros de campo.

Los cuatro jugadores, y algunos otros probables seleccionados de primera ronda, estuvieron entre quienes se encontraban en el estudio para el anuncio de los resultados de la lotería el domingo en Navy Pier, en Chicago.

“Estar aquí de pie es una locura. Uno de estos equipos va a ser nuestro hogar”, comentó Dybantsa.