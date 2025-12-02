Stephora se convirtió en modelo para protegerse del bullying

En silencio cada día hay una realidad que se repite en escuelas y colegios, niños y niñas que viven miedo, dolor y soledad. El bullying es el acoso escolar persistente, que implica burlas, insultos, aislamiento; pudiendo llegar a los golpes y la exclusión.

Stephora Anne-Mircie Joseph murió el pasado 14 de noviembre en una excursión escolar para los niños que pertenecían al cuadro de honor del Colegio Leonardo Da Vinci en esta ciudad.

Su madre Loveli Raphael cuenta que hace un tiempo su niña le decía que quería cambiarse el color de la piel, ya que en el colegio los niños le gritaban improperios, y ante la situación, ella la puso a estudiar modelaje para fortalecer su autoestima ante las situaciones de bullying que vivía.

“Yo puse a mi hija en modelaje para que ella tuviera confianza, porque ella decía que se quería cambiar el color de piel porque los niños le decían tú es una maldita negra, maldita haitiana, yo le dije, no, tú eres bella con tu color de piel”, explica Loveli.

Stephora era modelo, incluso participó en RD Fashion Week 2025, y en una de sus prácticas de modelaje ella escribió un ensayo sobre la igualdad de las personas y el valor del ser humano ante el creador.

“No necesitamos compararnos con otras personas porque tal como somos, somos preciosas, bellas y hermosas, porque Dios nos creó así. Espero que este día sea el día más feliz, el día más hermoso de ustedes porque se merecen la alegría en toda su vida”, había dicho la niña en un video al que tuvo acceso Listín Diario.

Stephora había cumplido 11 años el pasado 5 de noviembre, era hija única. Llegó luego de tres embarazos perdidos y nació a los 6 meses de gestación. Su madre la describe como “un milagro”.

“A mi hija le gustaba pintar, cocinar, también jugaba fútbol. Ella era mi profesora de español porque ella hablaba inglés, francés y español”, explica la madre.

“Una persona vinculada al colegio Da Vinci nos contactó y nos comunicó que la situación de Stephora era conocida”.

“Ella era una niña dulce, inteligente, amable y me dijo a mí que los niños le decían maldita negra, yo le dije, pero díselo a tú mamá y los profesores”, explica la persona.

Al tiempo que establece que en el colegio hay un silencio escandalizante, “nadie dice absolutamente nada del caso de Stephora”.

Proceso judicial

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, designó al magistrado Wilson Camacho, director de Persecución, y Olga Diná, encargada de Niños, Niñas y Adolescentes como responsables de esta investigación, al tiempo que la familia ha pedido que le expliquen en qué situación Stephora murió, ya que han pasado 17 días y aún no se sabe las circunstancias que rodearon la muerte.

Hasta el momento, el Ministerio Público tampoco ha entregado a la familia los videos de la hacienda Los Caballos que corresponden al viernes 14 de noviembre. Se destaca que la hacienda tiene entre 14 y 20 cámaras de seguridad.

El Ministerio Público también debe explicar cómo si la hacienda permanece cerrada, si los propietarios pueden ingresar a ella, aunque este debe ser un escenario vigilado, debido a que allí ocurrió un hecho que está bajo investigación.

petición de justicia

A través de sus redes sociales, el Padre de Stephora ha compartido una colecta de firmas para exigir “verdad, justicia y protección para Sthepora Anne-Mircie Joseph, quien murió en circunstancias preocupantes en República Dominicana”.