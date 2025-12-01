El mensaje de Stephora Joseph sobre la igualdad antes de morir

La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, el pasado 14 de noviembre en una excursión escolar para los niños que pertenecían al cuadro de honor del Colegio Da Vinci en Santiago, ha despertado indignación social ante la falta de respuesta.

Stephora era modelo, incluso participó en el RD Fashion Week 2025, y en una de sus prácticas de modelaje ella escribió un ensayo sobre la igualdad de las personas y el valor del ser humano ante el creador.

“No necesitamos compararnos con otras personas porque, tal como somos, somos preciosas, bellas y hermosas porque Dios nos creó así. Espero que este día sea el día más feliz, el día más hermoso de ustedes porque se merecen la alegría en toda su vida”, narra la niña fallecida en el video al que tuvo acceso Listín Diario.

Su madre, Loveli, cuenta que hace un tiempo había puesto a la niña a estudiar modelaje para fortalecer su autoestima ante las situaciones de bulling que vivía.

“Yo puse a mi hija en modelaje para que ella tuviera confianza, porque ella decía que se quería cambiar el color de piel porque los niños le decían tú es una maldita negra, maldita haitiana, yo le dije, no, tú eres bella con tu color de piel”, explica Loveli Ralph Joseph.

Stephora había cumplido 11 años el pasado 5 de noviembre, era hija única. Llegó luego de tres embarazos perdidos y nació a los 6 meses de gestación. Su madre la describe como “un milagro”.

“A mi hija le gustaba pintar, cocinar, también jugaba futbol. Ella era mi profesora de español porque ella hablaba inglés, francés y español”, explica la madre.

Proceso judicial

La procuradora General de la República Yeni Berenice Reynoso designó al magistrado Wilson Camacho, encargado de persecución y Olga Diná, encargada de niños, niñas y adolescentes como responsables de esta investigación, al tiempo que la familia ha pedido que le expliquen en qué situación Stephora, ya han pasado 17 días y aún no se sabe las circunstancias que rodearon la muerte.