Sarodj Bertin se solidariza con caso de niña de 11 años que murió durante excursión escolar

La artista y exreina de belleza haitiana Sarodj Bertin se solidarizó este sábado con el caso de la niña de 11 años de edad, Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión realizada por su colegio a un centro de recreación.

A través de sus redes sociales, Bertin pidió respuestas a las autoridades tras días de la muerte de Stephora, quien estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

“Más de 10 días después su familia aún no tiene respuestas del colegio ni de las instituciones gubernamentales, tengo entendido que ya en el día de ayer la procuradora Yeni Berenice se reunió con la familia y estamos Super agradecidos de saber que le están prestando la atención debida, pero demasiado tiempo ha pasado”, afirmó.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

La procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), para que tomen las acciones inmediatas necesarias a fin de reforzar la investigación y esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.