Cae el rial iraní en medio de una tregua frágil

La moneda de Irán, el rial, cayó el miércoles a un mínimo histórico mientras un bloqueo naval de Estados Unidos aumenta la presión sobre la ya golpeada economía iraní en medio de un frágil alto el fuego.

Expertos advierten que la caída del rial probablemente avive aún más la inflación en un país donde muchos bienes importados —desde alimentos y medicinas hasta productos electrónicos y materias primas— se ven afectados por la cotización del dólar.

El bloqueo ha recortado una fuente clave de ingresos del gobierno y de divisas fuertes al detener o interceptar envíos de petróleo. Los líderes de Irán apuestan a que una economía construida para ser autosuficiente bajo décadas de sanciones internacionales puede soportar el dolor.

Cuatro semanas después del alto el fuego que en gran medida ha detenido los combates, Estados Unidos e Irán siguen atrapados en un enfrentamiento por el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

El cierre de Ormuz está poniendo presión sobre ambos lados e impactando la economía mundial, elevando los precios de los alimentos, el combustible y otros productos hechos a partir del petróleo. La frustración va en aumento, ya que decenas de naciones esta semana reiteraron llamados a abrir la vía fluvial crítica para alivio tanto humanitario como económico.

Propuesta rechazada

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de levantar el bloqueo, dijo a Axios el miércoles.

La propuesta de Irán, compartida con líderes estadounidenses esta semana, buscaba posponer las discusiones sobre el programa nuclear de Irán, dejando sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos”, dijo Trump a Axios. “Y va a ser peor para ellos. No pueden tener un arma nuclear”.

La propuesta iraní habría empujado las negociaciones sobre el programa nuclear del país a una fecha posterior, dijeron a principios de esta semana dos funcionarios regionales, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder informar.

Una de las principales razones por las que Trump ha dicho que fue a la guerra fue para negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el miércoles que su gobierno sigue adelante con los esfuerzos para ayudar a aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril.

Costo de la guerra alcanza 25,000 millones de dólares para EEUU

Estados Unidos ha gastado hasta ahora un estimado de 25,000 millones de dólares en la guerra con Irán, dijo un alto funcionario de defensa durante una audiencia en el Congreso el miércoles.

Gran parte de eso se ha destinado a municiones, pero los gastos también incluyen la conducción de las operaciones y el reemplazo de equipo, dijo a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Jules Hurst III, subsecretario interino de temas financieros sobre la guerra.

La moneda de Irán se desploma

El rial se había mantenido estable durante las primeras semanas de la guerra, en parte porque hubo poco comercio o importaciones. La cotización de la moneda iraní comenzó a caer esta semana, alcanzando el miércoles un mínimo histórico de 1.8 millones por dólar.

El golpe se produce meses después de que una crisis cambiaria ayudó a alimentar protestas en todo el país en enero, profundizando el enojo público por el alza de los precios y los temores sobre el futuro económico del país.

La economía de Irán ha enfrentado décadas de sanciones, una inflación crónica y una brecha cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado abierto.

Los precios de productos básicos del hogar ya habían estado subiendo antes de la última caída del rial, lo que aumentó la presión sobre las familias. En las últimas dos semanas, las personas que compran bienes de primera necesidad se encontraron con alzas en la leche, el yogur, el aceite para cocinar, el pan, el arroz, el queso y los detergentes.

Los incrementos apuntan a una presión inflacionaria más amplia en la economía, impulsada por la incertidumbre, los cortes en el suministro, el alza de los costos de transporte y producción, y el impacto continuo del bloqueo de Estados Unidos. La última caída del rial probablemente incremente aún más la presión, particularmente sobre los bienes vinculados a las importaciones, el embalaje y las materias primas.