Colegio Da Vinci contrató la hacienda para 87 personas y solo habían tres docentes

La muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una actividad escolar ha despertado fuertes cuestionamientos sobre las medidas de seguridad, los permisos institucionales y las condiciones en las que operaba la hacienda donde ocurrió el hecho. A medida que avanzan las investigaciones, documentos oficiales y testimonios revelan fallas que comprometen tanto al centro educativo como a las instalaciones contratadas para la excursión.

Listín Diario tuvo acceso al contrato entre la hacienda Los Caballos y el Colegio Da Vinci de Santiago, el cual fue firmado el 14 de septiembre del año en curso, y en él se contrataba el espacio para un paseo que se desarrollaría el 14 de noviembre, una actividad programada para 87 personas de acuerdo al documento, aunque de acuerdo a las informaciones obtenidas por este medio solo habían tres docentes.

El contrato

El documento establece cláusulas que cargan toda la responsabilidad operativa a quien contrata el espacio. Establece que:

“No somos responsables accidentes por descuidos por inobservancia de los asistentes (deben tener el debido cuidado con los niños), el solicitante es responsable del evento en dicha hacienda. Los materiales, gas estables y de uso personal, correrán por cuenta del solicitante”.

La hacienda solo alquila el exterior: piscina, gazebo y jardines; no se permite el acceso a la casa que está dentro de la propiedad.

La Hacienda

Documentos oficiales de la Jurisdicción Inmobiliaria, específicamente el Certificado de Título número 02156871, indican que la finca donde opera la Hacienda Los Caballos posee una superficie total de 12,599.34 metros cuadrados y que la misma pertenece a los señores Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez y Dominga Blanco Muñoz.

Las piscinas

La hacienda Los Caballos cuenta con tres piscinas, una que es como un jacuzzi redondo que conecta directamente con la piscina más grande. Aunque en el entorno no hay ningún tipo de información sobre la dimensión de la piscina, de acuerdo con la Defensa Civil la misma podría tener dimensiones entre 10 y 14 metros de longitud y entre 5 y 7 metros de ancho.

En el complejo hay otra piscina pequeña, la cual cuenta con un pequeño puente por encima. Pero los hechos se registraron en la piscina más grande.

Los requisitos que debe tener un establecimiento de esta naturaleza para estar operando, de acuerdo con la Ley 257, son:

Que tengan las medidas de profundidad de la piscina en un lugar visible, además de la ruta de evacuación, silla de rescate, la trova, los botiquines, los salvavidas certificados y extintores ante cualquier tipo de situación.

“En el caso de la hacienda Los Caballos, ellos no llenan los requisitos de ninguna índole, porque ellos no tienen ruta de evacuación, no tienen botiquines, la piscina no tiene ningún tipo de indicador de la profundidad, ni en los lugares donde es más profunda, ni donde es menos profunda, no tienen camillas, ni las señalizaciones que se exigen tanto de extintores, salvavidas, trovas, camillas, ni punto de encuentro”, explica Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil.

Sin embargo, pese a todas estas carencias, el Colegio Da Vinci contrató este espacio para realizar una excursión con sus estudiantes y no contrató salvavidas.

Sin permiso de educación

Cabe destacar que, pese al tiempo en el que se firmó el contrato, la Regional 08 del Ministerio de Educación en Santiago establece que “el colegio no tenía los permisos de lugar para realizar esta excursión”, la cual, de acuerdo con la orden departamental 09-2009 del Ministerio de Educación, estaba prohibida.

El colegio se mantiene a la espera del informe oficial

En un comunicado, el Colegio Da Vinci expresó que ha colaborado totalmente con las autoridades y que no puede emitir declaraciones sobre las circunstancias del hecho hasta que el Ministerio Público entregue su informe final, debido a la fase secreta de la investigación; esto incluye a la familia de la víctima.

“En estos momentos difíciles, es fundamental para nosotros proporcionar un ambiente de apoyo necesario para nuestros estudiantes y sus familias. Por ello, estamos trabajando con el departamento de orientación y psicología del colegio, el cual cuenta con profesionales capacitados para ofrecer la atención y el acompañamiento que requieran los alumnos y las familias afectadas durante este proceso de duelo y sanación”.

Sin embargo, la familia de Stephora asegura que aún no ha recibido ninguna comunicación del colegio explicándole lo sucedido con su hija; mucho menos han planteado ningún tipo de apoyo emocional o psicológico. Ninguna autoridad del centro educativo se ha acercado a la familia de la niña ni a sus abogados.

Se recuerda que el pasado viernes la magistrada Yenny Berenice Reynoso, procuradora general de la República, se reunió con la familia y dispuso que se hicieran todas las diligencias necesarias para profundizar las investigaciones y dar una respuesta a la familia de la niña