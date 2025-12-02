Clarissa Molina indignada, pide justicia por la muerte de la niña Stephora

“Es imposible que el corazón no se rompa. Imposible no llenarte de preguntas, de dolor, de incredulidad”, lamentó la actriz y presentadora dominicana Clarissa Molina por la muerte de Stephora, la niña de origen haitiano que falleció en una excursión escolar en Santiago

Molina dijo que, tras conocer los detalles divulgados sobre la menor, Stephora Anne-Mircie Joseph, le resulta “imposible que el corazón no se rompa” y señaló que la situación ha despertado “preguntas, dolor e incredulidad”. La presentadora del programa El Gordo y la Flaca destacó la inocencia de la niña y la conmoción que ha causado su muerte.

Criticó el manejo que se le ha dado al caso. “Han pasado más de 15 días y su madre, sí, su madre, aún no sabe por qué su hija no está hoy a su lado. Nadie le ha dado respuestas”, expresó.

Cuestionó que a la familia se le habría negado acceso a la autopsia y a las grabaciones de cámaras de seguridad del lugar del incidente y clamó ´porque la verdad salga a la luz y se haga justicia.

Stephora murió el pasado 14 de noviembre en una excursión del colegio Leonardo Da Vinci de Santiago.

En los videos y fotografías publicadas tras el fallecimiento de la niña, se muestra como esta con su talento enfrentaba el bullying de que presuntamente era objeto, llegando incluso a convertirse en modelo, con solo 11 años de edad.

A continuación reproducimos el texto publicado por Clarissa en sus redes sociales.

“Llevo días procesando y mirando cómo ha transcurrido esto y una vez conoces el caso de Stephora, la niña de origen haitiano que falleció durante una excursión escolar en Santiago, República Dominicana, es imposible que el corazón no se rompa. Imposible no llenarte de preguntas, de dolor, de incredulidad.

¿Cómo se va al cielo un angelito inocente? ¿Cómo se apaga la vida de una niña que, solo con ver sus videos, se nota que tenía un corazón puro y un espíritu hermoso? Pero de la tristeza pasamos a la indignación y la frustración al ver cómo se ha manejado todo este caso. No es justo, ni humano! Han pasado más de 15 días, y su madre sí, SU MADRE aún no sabe por qué su hija no está hoy a su lado. Nadie le ha dado respuestas. Le niegan la autopsia. Le niegan acceso a las cámaras del lugar. Y aunque entendemos que existen procesos y protocolos, dónde están las autoridades que deberían acompañarla, ayudarla, orientarla? Dónde está la empatía? Dónde está la justicia?

Hoy solo queda orarle a Dios para que toda la verdad salga a la luz, para que se haga justicia y para que el alma de Stephora pueda descansar en paz”.