Andrés Bautista llama a fortalecer la prevención de diabetes

El Instituto Mocano de la Diabetes (IMDI), institución sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios de salud de calidad a bajo costo para personas que padecen diabetes o presentan alto riesgo de desarrollarla, inició las actividades conmemorativas de la Semana Mundial de la Diabetes, con un acto celebrado ayer en el Colegio Médico Dominicano, filial Espaillat.

El evento contó con la participación Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, quien destacó la importancia de prestar mayor atención a los problemas médicos vinculados con la diabetes, ya que esta enfermedad afecta a una parte significativa de la población dominicana.

“La diabetes no distingue edad ni condición social; por eso debemos actuar desde la prevención, la educación y la atención oportuna”, expresó el ministro Bautista, al tiempo de reafirmar el compromiso del Gobierno de Luis Abinader con el fortalecimiento de la atención primaria y las políticas de salud pública orientadas a la prevención de enfermedades crónicas.

El director del Intituto Mocano de la Diabete, Adilcio Ureña, agradeció el apoyo de las autoridades locales y nacionales, y subrayó que la institución trabaja diariamente para ofrecer servicios médicos accesibles, promover la educación en salud y facilitar diagnósticos tempranos, contribuyendo así a minimizar las complicaciones asociadas a la enfermedad.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), alrededor del 13% de la población adulta dominicana padece diabetes, y más del 40% desconoce su condición, lo que eleva el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, renales y oculares. Durante la jornada, el IMDI ofrecerá charlas educativas, tamizajes gratuitos de glucosa y presión arterial, entre otras.